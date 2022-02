45.000 fans autorisés à assister à 3 concerts de BTS

25/02/2022

Le groupe sud-coréen de K-pop Bangtan Boys (BTS) a été autorisé à organiser trois concerts en mars prochain à Séoul avec un total de 45.000 fans. Ces trois concerts marqueront les plus grands événements du genre avec du public en Corée du Sud depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus.



Ainsi, le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme sud-coréen a autorisé le boys band à se produire devant 15.000 spectateurs à chacun des trois concerts qui auront lieu au stade olympique de Jamsil, dans le sud-est de Séoul.



Le septuor donnera trois concerts intitulés «BTS Permission To Dance On Stage – Seoul» les 10, 12 et 13 mars. Ce seront les premiers concerts du groupe avec du public dans le pays en environ deux ans et demi. Le dernier concert hors ligne du groupe en Corée remonte à octobre 2019, dans le cadre de la tournée mondiale «Love Yourself : Speak Yourself».



Pour les fans qui ne pourront pas assister aux concerts en présentiel, l’événement du 12 mars pourra être suivi grâce à un «Live Viewing» dans des cinémas à travers le monde. La Corée du Sud a commencé à permettre de nouveau des concerts en présentiel en novembre 2021, dans le cadre de la politique «vivre avec le Covid».



A l’heure actuelle, les concerts sont plafonnés à 50% de la capacité ou 4.000 spectateurs pour les salles couvertes pour respecter la distanciation physique. Tous les spectateurs devront présenter une preuve de vaccination contre le Covid19 ou un résultat négatif d’un test PCR.