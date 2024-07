44ème édition du Festival de théâtre El Badaoui à Ifrane

26/07/2024

A l’occasion de la Fête du Trône, le Théâtre El Badaoui organise, du 24 au 28 juillet courant, la 44ème édition du Festival de théâtre El Badaoui à Ifrane, sous l’égide du ministère de la Culture, et en partenariat avec le Théâtre Mohammed V et le Conseil municipal de la ville d'Ifrane.



Cette année, le Théâtre El Badaoui présentera au public, composé d’enfants et de jeunes, la pièce théâtrale «Nabil et Nabila» et au grand public la pièce «Aziyara» («La visite»). Ces deux pièces de théâtre sont écrites par Abdelkader El Badaoui, réalisées par Karima El Badaoui, et interprétées par Hassnaa El Badaoui, Zakaria Achkour, Brahim El Ammari, El Bachir Benrabeh, Rachida Saoudi, Ala Eddine El Haouas, Afaf Aztouti et Bassem Daoud.



Au programme figure aussi une exposition de photographies intitulée «Abdelkader El Badaoui... une biographie et un parcours», retraçant les étapes importantes de l'histoire du théâtre marocain à travers le Théâtre El Badaoui.



Un colloque sera également organisé dans le cadre des activités du festival sous le thème «Les arts et les défis du développement», avec la participation du chercheur Hassan Ahjaouani, responsable du Festival Atlas du film international à Imouzzer Kandar, du chercheur Imad Balghit, de Karima El Badaoui et du journaliste Brahim El Ammari.