44ème Moussem d'Assilah: Un atelier artistique place les jeunes au cœur du processus de réalisation du film

24/07/2023

Un atelier portant sur la création cinématographique, organisé en marge de l’édition d’été du 44ème Moussem culturel international d’Assilah qui se poursuit jusqu’au 25 juillet, a placé les jeunes participants de la région au cœur du processus de réalisation du film.



Cet atelier, organisé par l'Association d'arts et de culture "Zeli Art’s", a permis aux jeunes participants de s'immerger dans le monde de l'industrie cinématographique et de découvrir toutes ses facettes, notamment l'écriture du scénario, la réalisation, la comédie et le montage.



A cette occasion, l'artiste et présidente de l'Association "Zeli Art’s", Khouloud Bettioui, a souligné que cet atelier est une expérience riche et très importante qui a permis aux jeunes de travailler par eux mêmes sur le scénario ainsi que sur les autres phases de création de films, et ce sous la supervision d’encadrants et de spécialistes de l’industrie.



Elle a ajouté que cet atelier, organisé avec le soutien du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication-Département de la culture et en collaboration avec la Fondation du Forum d’Assilah, constitue également une occasion pour les organisateurs et les encadrants qui leur a permis de découvrir des talents dotés d'une grande énergie et motivés par le fait de tracer leur voie dans l'industrie cinématographique.



Mme Bettioui a également noté que les encadrants, notamment l'artiste et réalisateur Mohamed Chrif Tribak, l’artiste Ayoub El Amrani et la cheffe monteuse Meryem Chadli ont travaillé entre autres avec les participants sur l'aspect lié à l'écriture du scénario, ce qui leur a permis d'acquérir les outils nécessaires à l'écriture du scénario et de s'en approprier les moindres détails.



Pour sa part, la cheffe monteuse, Meryem Chadli, a souligné que "l’objectif de cet atelier consiste, d’une part, à transmettre aux plus jeunes notre passion et amour pour le domaine de l’audiovisuel en général et cinématographique en particulier, et d’autre part à les accompagner dans les différentes phases de création et de réalisation d’une œuvre cinématographique".



Elle a, par ailleurs, salué l’engagement et la passion dont font preuve les participants à cet atelier, expliquant que ce genre d’événement permet aux professionnels de l’industrie de non seulement partager leurs expériences et compétences mais également de découvrir de nouveaux talents qui ont une grande culture artistique et une envie d’apprendre.



"Cet atelier représente une opportunité et une occasion unique pour nous en tant que jeunes passionnés d’arts et de cinéma pour apprendre davantage sur les différents métiers de l’industrie cinématographique, notamment ceux des cinéastes, acteurs, réalisateurs et scénaristes", a indiqué Yasmina Ayachat, jeune participante à l’atelier, saluant les différents encadrants pour leur expertise et les différents regards qu’ils ont portés sur le cinéma lors de cette formation.



La jeune étudiante de 19 ans, qui a interprété un rôle dans ce film, a ajouté que l'ensemble des participants ont pu s’épanouir professionnellement durant ces journées de formation, expliquant qu’une énergie positive, un esprit d'équipe et une certaine forme d’entraide se sont installés au sein du groupe.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 44ème édition du Moussem d'Assilah qui se tient du 4 au 25 juillet, est organisée par la Fondation du Forum d’Assilah en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication-Département de la culture et la commune d’Assilah.



Au menu de cette édition d'été, figurent également des ateliers d'arts plastiques (peinture murale, gravure et lithographie) avec la participation de 29 artistes de différentes nationalités.