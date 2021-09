3ème édition du “Prix de la critique poétique ”

27/09/2021

La “Maison de la poésie” à Marrakech vient d’annoncer l’organisation de la 3ème édition (2020-2021) du “Prix de la critique poétique” au profit des jeunes critiques et chercheurs marocains ou étrangers résidant dans le Royaume. Dans un communiqué, la “Maison de la poésie” indique que ce prix vise à enrichir le répertoire de la critique poétique, en encourageant les jeunes talents, notamment dans les domaines de la recherche et de la critique de la poésie marocaine. La participation à ce prix est ouverte aux critiques et chercheurs marocains, hommes et femmes, à condition que les études et recherches présentées soient en arabe classique et répondent aux normes et mécanismes d’études et de recherches scientifiques, tout en précisant les sources et références bibliographiques, ajoute le communiqué. Ces études et recherches, poursuit la même source, ne doivent pas être primées dans un concours similaire ou publiées auparavant, sachant que l’âge du participant ne doit pas dépasser 40 ans. Les études doivent également remplir les conditions scientifiques requises pour ce genre de travaux, alors que le nombre de mots des recherches soumises ne doit pas être inférieur à 15.000. Et le communiqué de faire savoir que la date limite pour la réception des candidatures est fixée au 10 octobre prochain, relevant que les recherches et études gagnantes seront annoncées lors d’un grand événement poétique. Outre les prix financiers réservés aux vainqueurs, qui ne pourront plus participer à nouveau à ce concours qu’après trois ans, la “Maison de la poésie” à Marrakech se chargera aussi de la publication des deux premiers travaux de recherche primés, souligne la même source. Et de conclure que les recherches reçues seront soumises, après sélection, au jury pour déterminer celles qui remporteront les trois premières places.