3ème Congrès provincial USFP/Jerada

03/09/2025

Le 3ème Congrès provincial USFP/Jerada est prévu ce jeudi à partir de 16h30 à la salle de la piscine municipale à Aïn Béni Mathar.



Ce Congrès a pour thème « Pour Jerada et la province : Faisons face à la prévarication et à la marginalisation et édifions un développement juste sur les plans spatial et social».



