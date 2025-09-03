L’USFP au cœur d’une nouvelle dynamique progressiste au monde arabe
3ème Congrès provincial USFP/Jerada
03/09/2025
Le 3ème Congrès provincial USFP/Jerada est prévu ce jeudi à partir de 16h30 à la salle de la piscine municipale à Aïn Béni Mathar.
Ce Congrès a pour thème « Pour Jerada et la province : Faisons face à la prévarication et à la marginalisation et édifions un développement juste sur les plans spatial et social».
Ce Congrès a pour thème « Pour Jerada et la province : Faisons face à la prévarication et à la marginalisation et édifions un développement juste sur les plans spatial et social».
Articles similaires
Driss Lachguar à Souleimaniye : Nous devons tendre la main à toutes les forces éprises de paix, même en Israël, pour qu’elles agissent face à la tragédie palestinienne
Intervention de Driss Lachguar à l’ouverture des travaux de la Conférence de l’Alliance social-démocrate dans le monde arabe
L’USFP hautement représenté à la Conférence de l’Alliance social-démocrate arabe à Souleimaniye
Inscription à la newsletter
LIBÉRATION
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72