37 groupes musicaux à l’affiche du 23ème Festival "L’Boulevard"

04/09/2025

La 23ème édition du Festival "L’Boulevard" se tiendra du 18 au 21 septembre courant, avec la participation de 37 groupes musicaux, ont indiqué les organisateurs lors d’une conférence de presse tenue mardi soir à Casablanca.



Cette nouvelle édition promet une programmation riche et variée comprenant des concerts live, l'iconique compétition Tremplin L’Boulevard, du cirque, de la danse, des ateliers, un souk créatif ainsi que des animations de cosplay.



A cette occasion, le directeur du festival, Mohamed Merhari, alias "Momo", a fait savoir que cette édition propose, comme à l'accoutumée, des prestations hautes en couleur, mêlant formations expérimentées et des groupes en quête de davantage de visibilité.



Outre le Maroc, les groupes prenant part à cette édition sont issus de Palestine, du Niger, de France, de Suède, de Hongrie et du Trinité-et-Tobago, a précisé M. Merhari, dans une déclaration à la MAP.



"Ce festival se veut un lieu de rencontre d'artistes confirmés qui se réinventent, des premières fois qui prennent racine, et des formats pensés pour l’écoute et la rencontre", a-t-il ajouté.



Prévues sur la scène du R.U.C, les soirées de la 23ème édition de "L'Boulevard" seront animées par une pléiade d'artistes et de groupes de rap/hip-hop, rock/metal, fusion et autres. Il s'agit notamment de 7ari, Loun, Bombino, Saad Tiouly, Soukaina Fahsi, Gorod (France), Katatonia (Suède) et Queen Omega (Trinité-et-Tobago).



Une invitation à venir, à revenir, à voir évoluer ce qui se construit sur scène. C’est la promesse de cette édition : faire de la programmation elle-même une pédagogie du live. Exigeante, ouverte, durable.

Bouillon de culture

Concours



L’ambassade du Maroc au Chili a organisé, mardi à Santiago, un concours musical en hommage à la poétesse chilienne et Prix Nobel de littérature Gabriela Mistral, avec la participation de 46 étudiants.

Les deux lauréats du concours sont deux étudiants qui ont interprété avec brio le poème "La noche" de Gabriela Mistral.

Selon l’ambassade du Maroc à Santiago, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la diplomatie culturelle promue par SM le Roi Mohammed VI, qui accorde une place centrale à la valorisation des échanges artistiques et à la reconnaissance du rôle de la femme dans la société.

La cérémonie organisée à l’Ecole moderne de musique de Santiago, a été marquée par la présentation de la traduction en arabe du poème “La noche”, interprétée par les étudiants de l’Institut de musique et d’art chorégraphique de Rabat, sous la supervision de son directeur, Nabil Cherrat.

Cette action culturelle novatrice vise à tendre des ponts de coopération culturelle entre les institutions musicales du Maroc et du Chili, tout en illustrant l’engagement du Royaume pour une diplomatie culturelle inclusive et tournée vers le dialogue interculturel.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Ghali, a souligné que cette initiative constitue «un symbole fort de la reconnaissance du rôle de la femme en matière de droits humains et de création culturelle».

L’ambassadeur a ajouté que les 46 étudiants ayant pris part au concours sont, à leur manière, de véritables ambassadeurs du Royaume au Chili, porteurs des valeurs de dialogue et de rapprochement entre les deux peuples.

Pour sa part, la directrice de l’Ecole moderne de musique, Maylé Benitez, a affirmé que cette initiative, qui reflète «l’ouverture de l’action culturelle marocaine», constitue une opportunité unique de renforcer les liens entre jeunes talents chiliens et institutions culturelles marocaines.