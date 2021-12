366 coureurs aux championnats régionaux en prévision du championnat national de cyclisme

07/12/2021

Quelque 366 coureurs ont participé aux championnats régionaux de cyclisme sur route en prévision du championnat national 2020-2021, prévu du 10 au 12 décembre à Benslimane.

Ces courses ont vu la participation de toutes les catégories d'âge et l'implication effective des ligues et des clubs pour la réussite de ces épreuves de la "la petite reine".



La ville d’Asilah a abrité samedi le championnat du nord sur route sur une distance de 60 km avec la participation de 45 coureurs.



Ce championnat régional a été organisé par la ligue de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sous la supervision de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) et en collaboration avec le Club du Détroit et l’Association Tanjiss des courses cyclistes.



Ci-après les résultats de la course :

Seniors : Houssine Assabahi (Club du Détroit)

Juniors : Lahcen Majdoubi (Club du Détroit)

Cadets : Yassine Senoussi (Association Tanjiss)

Elite : Ahmed Sabahi (Club du Détroit)



La ligue régionale de Rabat-Salé-Kénitra de cyclisme, en partenariat avec le Kénitra Athletic Club de cyclisme, a organisé une course sur un circuit fermé à Mehdia avec la participation de 86 coureurs représentant 17 associations sportives.



Lors de ce championnat, Oussam El Harras, du Club Sportif Kassmi a remporté la catégorie seniors.



Le Yacht Club d'Agadir de vélo de montagne a également organisé samedi une course de VTT-XCO, toutes catégories confondues, en collaboration avec la ligue régionale de Souss-Massa, la préfecture d’Agadir-Ida-Ou Tanane et du conseil de la commune de Drargua.



Résultats :

Seniors : Abdallah Hida (Kawkab de Marrakech), Abderrazak Hajouji (Yacht Club d'Agadir) et Yassine Hatri (Association Lions de Marrakech de cyclisme)

Juniors : Réda Damoun (Yacht Club d'Agadir)

Cadets : Abderrahmane Bassiri (Club Agadir de vélo de montagne)

Minimes : Walid Sakhi (Association roue de Sahara cyclist), Anas Rahimi (Association roue de Sahara cyclist) et Abderrazak Bennis (Association jeunesse Marrakech)

Benjamins : Amine Ochikh (Club Agadir de vélo de montagne), Ammer Hamam (Club Agadir de vélo de montagne) et Alaeddine Al Kabich (Club Agadir de vélo de montagne)

Elite : Abdelaziz Dahbi (Club Agadir de vélo de montagne), Omar Nadji (Club Agadir de vélo de montagne) et Abdallah Ifrane (Yacht Club d'Agadir)

Dames : Wissal Baoubou (Club Agadir de vélo de montagne) et Boutaina Houmissi (Club Agadir de vélo de montagne)

Par ailleurs, les ligues de l’Orient et de Souss-Massa ont organisé deux courses régionales dans des circuits fermés, avec la participation de tous les clubs affiliés à la Fédération Royale marocaine de cyclisme.