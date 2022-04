35 blessés dans le renversement d' un autocar à Settat

Accident mortel dans la province d’El Jadida

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées, dans un accident de la circulation au niveau de la Route Nationale n°7 reliant la ville d'ElJadida à « M’sawer Rassou »,samedi 2 avril courant. Selon des sources bien informées, une forte collision frontale s'est produite entre deux camions, le premier venant de Béni Mellal et le second d'El Jadida, si bien que le conducteur du camion en provenance d'El Jadida et son compagnon ont trouvé la mort sur le champs, tandis que le chauffeur du camion en provenance de Béni Mellal et son compagnon qui se trouvaient dans un état critique, ont été transportés à l'hôpital régional Mohammed V d'El Jadida. Les dégâts enregistrés au niveau des deux véhicules ont été énormes. Les autorités locales et la Gendarmerie Royale d’El Jadida se sont rendus sur les lieux de l’accident afin de prodiguer les premiers soins, contrôler le flux de la circulation et pour que les corps des deux victimes soient admis à la morgue de l'hôpital régional Mohammed V. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie Royale sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les responsabilités et les circonstances de cette tragédie. Par ailleurs, trente-cinq personnes ont été blessées dont deux grièvement, dimanche, dans le renversement d’un autocar dans la province de Settat. Le commandement régional de la protection civile Casablanca-Settat indique que l’accident est intervenu vers 14 h15, notant que l'autocar venait de Khouribga en direction d’El Jadida via Settat, rapporte la MAP. Les circonstances de cet accident restent indéterminées.