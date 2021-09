33ème Coupe arabe de basketbal: Bonne entame du FUS

30/09/2021

Le Fath Union Sport (FUS) a entamé sa participation à la Coupe arabe de basketball, qui se déroule en Alexandrie (29 septembre-09 octobre), par une victoire face aux Algériens de l'USM Blida sur un score de (90- 74), dans un match disputé mercredi soir à la salle Borj Al Arab pour le compte du groupe A.



Les scores des quatre quart-temps ont été les suivants : (23-16), (20-19), (19-18) et (28-21). Dans les autres matchs comptant pour la première journée (groupe B), Ezzahra Sports (Tunisie) s'est largement imposée face aux Soudanais d'Al Younani par (112-36), alors que Al-Wakrah du Qatar a pris le dessus (80-58) sur Yarmouk du Koweït.



Dans le groupe D, le Koweït SC a battu Al Bataih des Emirats arabes unis (112-60). Le groupe A est composé du FUS, de l'Ittihad Alexandrie, Blida (Algérie) et d'Al Mina (Yémen). Le groupe B est composé, quant à lui, d‘Ezzahra Sports (Tunisie), Charjah des Emirats arabes unis, Yarmouk du Koweït, Al Wakra du Qatar et Al Younani du Soudan, alors que la poule C comprend Shaab Hadramout (Yémen), Al Fath (Arabie Saoudite), Al Ahly (Egypte) et Widad Boufarik (Algérie).



Enfin le groupe D comprend Beirut Club (Liban), Al Manama (Bahreïn), Al Gharafa (Qatar), et Al Bataih (Emirats Arabes Unis) et le Koweït SC. Les matchs des 1er et 2ème groupes sont disputés à la salle Borj Al Arab, alors que ceux des 3ème et 4ème poules se déroulent à la salle de l'Ittihad Alexandrie. L'Ittihad Alexandrie s'était adjugé la dernière édition de la Coupe, qui s'est déroulée au Maroc en 2019, en venant à bout de Beirut du Liban (90-86).