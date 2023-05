30ème Festival de la musique gharnatie : La rencontre de la maestria

14/05/2023

Les mélomanes de la musique gharnatie ont été gratifiés, jeudi soir à Oujda, d'un concert de haute volée exécuté par des troupes locales et nationales, et ce, à l’occasion de la 30ème édition du Festival de la musique gharnatie (11-14 mai).



Devant un public venu nombreux au théâtre Mohammed VI se délecter à cœur joie de cette musique ancestrale, les musiciens de l’orchestre du Conservatoire régional de musique et d’art chorégraphique d’Oujda, de l'Ensemble du tarab gharnati de Rabat, ainsi que de l'Ensemble Nassim Al Andalous de la musique gharnatie, ont su séduire l’assistance grâce à leur performance artistique qui mêle excellence et romance.



A travers cette soirée grandiose, rehaussée par la présence notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, et d'autres personnalités, une brochette de talents confirmés et de jeunes artistes prometteurs ont illuminé la scène du théâtre, à travers des chansons sublimes interprétées avec maestria pour emporter les fidèles de cette musique dans un monde empreint de méditation et de magie.



"Ce rendez-vous culturel entend mettre la lumière sur la richesse du patrimoine de cette ville millénaire et sur son rôle pionnier dans la préservation de cette musique ancestrale", a indiqué la directrice régionale de la culture, notant dans une déclaration à la MAP que le festival se veut une occasion pour inspirer les générations montantes à même de promouvoir le rayonnement du patrimoine culturel et artistique de la région de l’Oriental.



Dans la foulée, des hommages ont été rendus à l’artiste Omar Chahid, maître de la troupe «Nassim Al Andalous", et à l’interprète et spécialiste du genre gharnati, Bahaâ Ronda.



Placée cette année sous le thème "La musique gharnatie, convergence et coexistence des cultures", le programme de cette édition, qui se poursuit jusqu’au 14 mai courant, prévoit l’organisation de colloques portant sur les aspects civilisationnels de cette musique authentique, en plus d’un concours musical.



Le festival prévoit aussi d’organiser des spectacles de musique gharnatie au Complexe culturel de Jerada, ainsi que la lecture d'un ouvrage intitulé "La musique andalouse dans l’Ouest islamique".

Bouillon de culture

Colloque

Un colloque sur le thème : "Patrimoine oral hassani : proverbes et conte populaire comme exemples" a été organisé, mercredi à Tan-Tan, par la Conservation régionale du patrimoine culturel relevant de la direction de la culture de la région de Guelmim-Oued Noun.



Ce colloque, initié en partenariat avec la Commission régionale des droits de l'Homme à Guelmim-Oued Noun, s'inscrit dans le cadre des activités diverses (séminaires, ateliers et visites de sites archéologiques) programmées à l'occasion du Mois du Patrimoine 2023 (18 avril-18 mai), à travers lesquelles la Conservation régionale cherche à faire connaître les potentialités patrimoniales et culturelles dont regorge la région.



Le conservateur régional du patrimoine culturel, Mohamed Hammou, a déclaré à la MAP que l'organisation de ce colloque s'inscrit dans le cadre d’un ensemble d'activités visant à célébrer le Mois du patrimoine, dans le but de faire découvrir et préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel de la région, invitant toutes les parties concernées à préserver ce patrimoine qui reste une responsabilité partagée.



Au cours de ce colloque, auquel ont participé des chercheurs et des personnes intéressées par le patrimoine, les divers aspects de l'utilisation du conte populaire hassani dans la production dramatique et l'éducation aux valeurs et leur consolidation ont été mis en évidence.



Les participants ont également abordé le concept du conte populaire hassani et la définition de ses caractéristiques artistiques et esthétiques, soulignant l'importance du conte populaire pour stimuler l'imagination de l'enfant, développer ses talents et capacités créatives et corriger son comportement.