30.000 visiteurs à la 9ème édition du Salon régional du livre

13/07/2019

30.000 personnes ont visité la 9ème édition du Salon régional du livre, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, -département de la culture-, de la période allant du 28 juin au 4 juillet à Al Hoceima sous le thème "La lecture, phare du développement".

Cette édition a connu une affluence importante représentant les différentes catégories d'âge, indique un communiqué du ministère, ajoutant que 36 exposants, dont des maisons d'édition, des écrivains locaux et des institutions publiques, qui s’intéressent à l'écriture ont présenté un documentaire sur les différents champs de la connaissance et de la créativité.

Le salon a été marqué par un programme culturel fait de 84 événements et auxquels ont participé plus de 148 intervenants. Ce programme a été réparti en cinq séminaires, deux soirées de poésie, 34 lectures et signature d'un livre, neuf ateliers pour enfants, 15 ateliers d'écriture narrative et dramaturgie, deux salons thématiques de peinture et de photographie. Six activités et ateliers axés sur la langue amazighe, onze activités artistiques, dont quatre pièces de théâtre figuraient au programme, précise la même source, notant que le nombre de bénéficiaires a atteint plus de 3.000.

Cette édition ne se limitait pas à l'espace Mohammed VI à Al Hoceima, mais s'est ouverte sur d'autres espaces, à savoir Imzouren, Bni Bouayach, Targuist, indique le communiqué, ajoutant que plusieurs activités culturelles ont été organisées dans ces villes, et un vibrant hommage a été rendu à une pléiade de figures de proue de la culture et de l'art en reconnaissance de leurs contributions intellectuelle, littéraire et artistique dans ces régions.