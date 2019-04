3 raisons qui font de Shakira une idole

06/04/2019



Shakira fait partie de ces stars élevées au rang d’idole pour leur parcours et pour leur personnalité. Découvrez 3 raisons qui légitiment ce statut pour la chanteuse colombienne.

Shakira, une carrière musicale hors normes

Avec plus de 80 millions d’albums et de singles vendus, Shakira concourt dans la catégorie des plus grandes stars de la chanson internationale. Depuis le début de sa carrière, la chanteuse colombienne enchaîne les grands hits, seule ou accompagnée d’autres artistes. Aujourd’hui, la seule annonce d’un nouveau titre à venir affole les fans de la chanteuse sur le Web.

Shakira, une bomba latina

On peut ne pas aimer sa musique, mais il est toutefois difficile de ne pas reconnaître que Shakira figure aujourd’hui comme l’une des plus belles femmes du monde. Sa silhouette, son déhanché et sa belle chevelure bouclée sont autant d’atouts dont dispose la compagne de Gérard Piqué pour être une idole planétaire.

Shakira, une star au grand cœur

Loin de la scène, Shakira est enfin une personne investie dans le domaine humanitaire. Ambassadrice de l’Unicef, la Colombienne est, entre autres, à l’origine d’une fondation pour venir en aide aux enfants défavorisés.