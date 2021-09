3-0 : Le tarif “ syndical” dicté par la Jeunesse sportive Salmi

19/09/2021

La Jeunesse sportive Salmi (JSS) s'est imposée face au Maghreb de Fès (MAS) sur le score de 3 buts à 0, samedi soir au stade municipal de Berrechid, en match comptant pour la 2ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Mohammed Kandil a marqué pour les locaux à la 11è minute, avant que le milieu de terrain Haytham El Bahja n’accentue l’écart (41è). Le 3ème but a été l’œuvre de Zakaria Belmaachi (80è). Le nouveau venu à la division d’élite du football national a signé sa 2 ème victoire consécutive après avoir battu l’AS FAR sur le score de 3 buts à 0 pour son entrée en lice en Botola.



A la faveur de cette victoire, la JSS conforte son assise sur le fauteuil de leader du classement avec 6 unités, exæquo avec le Difaa d’El Jadida, tandis que le MAS est 4 ème (1 pt). A propos de l’équipe jdidie, elle a surclassé le Hassania d'Agadir (HUSA) sur le score de 2 buts à 1, samedi soir au stade Ben Ahmed El Abdi d’El Jadida. Les locaux, réduits à dix après l’expulsion de Mohamed El Jaaouani (62è), ont ouvert le score par le biais de Zakaria Hadraf (30è) avant que son coéquipier Chouaib El Maftoul ne creuse l’écart à la 57è minute.



Karim Ait Mohamed a réduit l’écart pour le Hassania sur penalty à la 82è minute En soirée, l’Ittihad de Tanger (IRT) et le Chabab Mohammedia (SCCM) se sont quittés sur un nul (1-1), match disputé au Grand stade de Tanger.



Axel Meye a ouvert le score pour les représentants de la ville du Détroit à la 5è minute de jeu, avant que Hamza Elowasti n’égalise pour les visiteurs (52è). Quant au FUS de Rabat et au Youssoufia Berrechid, ils se sont neutralisés, 1 but partout, vendredi soir au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan, en ouverture de cette seconde manche du championnat.



Les visiteurs ont ouvert la marque à sept minutes de la fin du temps réglementaire (83è) par l'entremise de Mouad Fekkak, avant que le Burkinabè Soumaila Ouattara n'égalise pour les Fussistes dans le temps additionnel (90+6è).



La 2ème journée de la Botola devait se poursuivra dimanche avec des matchs opposant le Raja de Casablanca à l’Olympique de Khouribga, la Renaissance de Berkane à l’Olympic de Safi et le Rapide de Oued Zem au Wydad de Casablanca.