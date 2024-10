2ème édition du Trail d'Ifrane: Victoire de Jamila Ayachi et Saâd Touil

30/10/2024

La 2ème édition du Trail de la ville d'Ifrane a été remportée dimanche par Jamila Ayachi chez les dames et Saâd Touil chez les hommes.



Chez les dames, Ayachi a parcouru les 25 kilomètres du trail en 1:42:57, suivie de Fatima Zahra Regui Ghenzaz (1:47:10) et de Saktaba Faridi (1:51:37).

Chez les hommes, Saâd Touil réalisé un chrono de 1:26:40, suivi de Kamel Abdelkrim (1:26:41) et de Youssef Ouamou (1:27:32).



Organisée en collaboration avec l’Association sportive d’athlétisme d'Ifrane avec le soutien des autorités provinciales et locales, cette nouvelle édition du Trail de la ville d'Ifrane a connu la participation d’une cinquantaine de sportifs.



En parallèle à cette course, une trentaine de randonneurs, issus de différentes villes du Royaume ont pris part à la randonnée pédestre de 8 km organisée dans le site de Tizguite (Plans d’eau Zerouka et Val d’Ifrane) en collaboration avec l’association des Amis du Val d’Ifrane.