2ème édition du Prix Bank Al-Maghrib pour la recherche économique et financière : trois lauréats primés

16/05/2025

Trois candidats ont été primés, mercredi à Rabat, lors de la cérémonie de remise des prix de la deuxième édition du "Prix Bank Al-Maghrib (BAM) pour la recherche économique et financière”, qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités du monde économique, financier et académique.



Cette édition a connu la participation de 30 chercheurs, dont six ont été sélectionnés, après une première phase d’évaluation par un comité de lecture composé d’universitaires et d’experts, afin de présenter leurs travaux devant le jury du Prix.



Intervenant à cette occasion, le Directeur général de Bank Al-Maghrib, Abderrahim Bouazza, a souligné que ce prix biennal traduit la volonté de la Banque centrale de promouvoir la recherche économique et financière et d’encourager les jeunes universitaires à contribuer davantage aux débats autour des questions d’intérêt pour l’économie marocaine et les missions de la Banque centrale, rapporte la MAP.



"Ce prix reflète également l'importance qu’accordent les Banques centrales à jeter des ponts avec le milieu universitaire et académique dans un monde marqué par des défis de plus en plus complexes comme les chocs inflationnistes de ces dernières années, les changements climatiques dont les impacts socio-économiques ne cessent de s’intensifier, les nouvelles technologies dont les enjeux ne sont pas totalement saisis ou encore la montée des tensions géopolitiques qui engendrent des incertitudes exceptionnellement élevées", a relevé M.Bouazza.



Ainsi, il est revenu sur les liens de coopération que tisse Bank Al-Maghrib avec le monde académique, à travers notamment des partenariats bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des conférences et séminaires de haut niveau.



Mettant l’accent sur l’engouement pour cette édition avec la soumission d’une trentaine de candidatures sur des sujets d’actualité liés à l’économie marocaine, le responsable a souligné que les travaux primés traitent de la modélisation des interactions entre la sphère financière et la sphère réelle, de l’efficacité de l’investissement public et du rôle des politiques publiques dans la protection de l’environnement.



Pour sa part le membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), Christopher J. Waller, a mis en exergue les principales mesures adoptées face à la crise de Covid-19, en particulier le relèvement rapide des taux d’intérêt, destiné à contenir l’inflation tout en préservant la stabilité économique, en évitant une récession prononcée ou une forte dégradation du marché de l’emploi.



M. Waller a en outre réaffirmé l’objectif de la Fed de ramener le taux d’inflation à 2 %, en mettant en avant les progrès enregistrés à cet égard, soulignant les incertitudes pesant sur l’économie mondiale, liées à la conjoncture internationale, aux échanges extérieurs et à la stabilité des marchés financiers.



Lors de cette cérémonie, au cours de laquelle les trois lauréats ont présenté leurs travaux, le Prix d’excellence a été attribué à l'enseignant-chercheur, Faïçal Lakhchen, de l'Université Ibn Zohr d’Agadir, pour son étude portant sur les frictions financières et la dynamique du cycle économique au Maroc, à travers un modèle DSGE non-linéaire intégrant un secteur bancaire, estimé par approche bayésienne.



Le Prix d’encouragement a été décerné à Imane Bounadi, de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat, pour ses travaux relatifs à l’estimation des coûts de dépollution de l’eau dans l’industrie de l’huile d’olive au Maroc et leurs implications en matière de politiques publiques.



Quant au Prix coup de cœur, il est revenu à Oumaima Er-reyyahy, de l’Université Hassan II de Casablanca, pour sa recherche sur les déterminants de l’efficacité de l’investissement public territorial au Maroc.