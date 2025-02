2ème édition du Hackathon Open Data : Technopark et ses partenaires annoncent la sélection de 50 candidats

11/02/2025

Technopark et ses partenaires ont annoncé la sélection de 50 candidats pour la 2ème édition du Hackathon Open Data.



"La clôture de l’appel à candidatures pour la 2ème édition du Hackathon Open Data, organisée en partenariat avec l’Agence de développement du digital (ADD), la région de Casablanca-Settat, INWI, la GIZ et le Technopark, a suscité un fort engouement", indique Technopark dans un communiqué, précisant que 50 candidats ont été retenus.



Plus de 1.740 candidatures ont été déposées par des représentants du monde académique, du secteur privé et de la société civile, témoignant d’un intérêt croissant pour l’exploitation des données ouvertes au service de l’innovation, fait savoir la même source.



Suite à un processus de sélection rigoureux mené par le comité d’organisation, 50 candidats ont été retenus selon des critères spécifiques, notamment l’originalité et l’innovation de leur idée ou projet, la faisabilité et le potentiel de déploiement en s’appuyant sur les données ouvertes, leurs connaissances en Open Data et leur disponibilité pour participer à l’intégralité du Hackathon, rapporte la MAP.



Les candidats sélectionnés seront répartis en équipes autour de thématiques stratégiques telles que le tourisme, l’agriculture, l’économie, la santé, l’Environnement et l’Éducation, définies en fonction des projets soumis.



En amont du Hackathon, les participants bénéficieront de deux MasterClass en ligne afin d’affiner leurs projets et d’approfondir leur maîtrise des enjeux liés aux données ouvertes.



Par ailleurs, un webinaire sera organisé à l’attention des candidats non retenus afin de les remercier pour leur engagement et leur offrir une opportunité d’échanger autour du potentiel de l’Open Data dans leurs initiatives futures.



Le Technopark est fier de contribuer à cette initiative qui encourage l’innovation par l’exploitation des données ouvertes et accompagne les talents dans la concrétisation de projets à fort impact, conclut le communiqué.