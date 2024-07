2ème édition du Festival Al Kasbah de l’art du Melhoun à Marrakech

12/07/2024

La 2ème édition du Festival Al Kasbah de l’art du Melhoun aura lieu du 22 au 27 juillet à Marrakech, sous le thème "L'art du Melhoun : authenticité et rayonnement du patrimoine marocain".



Initié par l'Association Al Warchan pour l'art du Melhoun et le patrimoine marocain, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et la Commune urbaine de Mechouar-Kasbah, ce festival se tient dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, indique un communiqué des organisateurs.



Cet événement culturel et artistique vient aussi célébrer l'inscription du Melhoun sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, une reconnaissance qui consacre des siècles de tradition artistique authentiquement marocaine et récompense les efforts du Royaume pour la préservation de son héritage, souligne le communiqué.



La 2e édition du Festival Al Kasbah pour l'art du Melhoun, qui rendra hommage à l'artiste Abdelkrim Jahr, vise également à mettre en lumière cet art en tant que partie intégrante du patrimoine culturel marocain authentique, et à contribuer au mois du patrimoine organisé chaque année par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication.



Le programme de cette manifestation comprendra une variété d'activités culturelles et artistiques, notamment des concerts musicaux, des tables rondes où les participants discuteront de diverses questions relatives à l'étude, la documentation, la critique et l'analyse du Melhoun, ainsi qu'une exposition de livres sur cet art authentique et ancestral, afin de faire découvrir cet art au public et renforcer sa place dans le patrimoine culturel du Royaume.



Selon les organisateurs, ce festival sera aussi une occasion unique de célébrer les artistes et créateurs marocains, de partager des expériences artistiques entre les différentes générations, en sus de renforcer l'identité culturelle marocaine et de préserver le riche patrimoine artistique du Royaume.