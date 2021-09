2ème édition du FICLS du 17 au 23 décembre

21/09/2021

La 2ème édition du Festival international cinéma et littérature de Safi (FICLS), qui a pour vocation d’unir deux modes d’expression artistique (cinéma et littérature), se tiendra du 17 au 23 décembre prochain, annoncent lundi les organisateurs. Présidé par l’actrice et productrice française Mylène Demongeot, le jury officiel des compétitions (longs et courts métrages) sera composé du réalisateur et producteur français Jean-François Davy, l’écrivain franco-algérien Yasmina Khadra, la réalisatrice marocaine Khaoula Benomar Sebbahi et du réalisateur et chorégraphe marocain Lahcen Zinoun, selon le livret de présentation de cette édition. “On ne peut nier l’efficience d’un scénario inspiré d’une œuvre littéraire de haute facture”, a estimé le président d’honneur de cette compétition, Mohamed Knidiri, dans son mot d’introduction à l’occasion de cette nouvelle édition, citant les films “Autant en emporte le vent” de Victor Fleming, d’après le roman de Mitchell Margaret, “Les Raisins de la Colère” de John Ford inspiré de l’œuvre de John Steinbeck et “Les Oiseaux” d’Alfred Hitchcock, d’après la nouvelle de Daphne du Maurier. Pour sa part, le président du festival, Driss Chouika, a noté, dans le livret de présentation, que la 1ère édition du Festival international cinéma et littérature de Safi a été une réelle occasion de rencontre et d’échange autour de thèmes et de langages des nouvelles littératures et cinématographies du monde, pour la plupart méconnues par le public cinéphile de la région, soulignant que cette 2ème édition œuvrera à assurer la présence de réalisateurs et de romanciers connus et reconnus de par le monde. Plusieurs distinctions seront remises lors de ce festival, dans les deux catégories (longs et courts métrages), dont le grand prix qui récompensera le producteur du film vainqueur, le prix spécial du jury, remis au réalisateur, ainsi que des mentions spéciales pouvant être attribuées aux films en lice. Parallèlement aux séances et à la projection cinématographique, quatre ateliers de formation seront organisés au profit des jeunes de la région ainsi que deux conférences sur “La construction du personnage entre le roman et le film” et sur “Le commun et le différent dans les esthétiques”.