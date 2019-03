2ème Université de printemps au profit des jeunes MRE à Béni Mellal

Signature d’une convention tripartite

27/03/2019

Une convention de partenariat portant sur l’organisation de la 2ème Université de printemps au profit des jeunes MRE a été signée récemment par Abdelkrim Benatiq, ministre délégué chargé des marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Ibrahim Moujahid, président du Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra et Nabil Hmina, président de l’Université Sultan Moulay Slimane. Cette 2ème édition se déroulera du 10 au 14 avril prochain à Béni Mellal sous le thème «Le Maroc pluriel, terre du vivre-ensemble».

Ce nouveau cadre de partenariat vise à asseoir les mécanismes de coopération et de concertation mutuelle entre les parties signataires pour assurer le bon déroulement de la 2ème édition de l’Université de printemps. Conformément à cette convention, l’Université assurera l’encadrement des participants, au sein d’un espace universitaire propice à l’échange et à l’ouverture, tandis que le ministère et le Conseil de la région assureront la mise en place des outils d’accompagnement et de suivi.

Cette initiative tripartite, entre ministère, région et université, se veut très novatrice comme approche dans la conception de réponses aux besoins et attentes de l’immigration marocaine. Les jeunes constituent un centre d’intérêt majeur dans la stratégie gouvernementale en faveur des MRE. Le renforcement des liens avec la communauté marocaine établie à l’étranger, principe consacré par la Constitution de 2011, est conditionné par une meilleure connaissance de ces jeunes MRE de leurs racines.

Cet enracinement dans la culture du pays d’origine, le Maroc, n’est pas une fin en soi. C’est une clé qui est tout-à-fait nécessaire pour mieux s’intégrer et réussir dans les sociétés des pays d’accueil. La prise en compte de la composante territoriale, dans la conception des programmes des universités culturelles, par le biais de partenariat avec les régions, permettra à ces jeunes de découvrir d’autres terroirs du Maroc. Des terroirs riches de leur histoire, de leurs atouts économiques et de leurs patrimoines immatériels.

C’est ainsi qu’une centaine de jeunes étudiants MRE, âgés de 18 à 25 ans, en provenance de différents pays de résidence, prendront part à ce programme à Beni Mellal. Ils auront l’occasion, pendant cinq jours, aux côtés d’étudiants de l’Université Sultan Moulay Slimane, de suivre des activités riches et diversifiées. D’éminents conférenciers et professeurs encadreront les débats.

La 2ème Université de printemps sera une expérience unique en son genre pour ces jeunes. Elle contribuera, sans doute, à améliorer leur connaissance du Maroc et à les rapprocher davantage des valeurs fondatrices de la société marocaine.