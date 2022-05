28ème édition du Forum EMI-Entreprises

05/05/2022

La 28ème édition du Forum EMI-Entreprises aura lieu les 11, 12 et 13 mai à l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs.



Le Forum EMI-Entreprises, rencontre entre étudiants et recruteurs, honore les attentes de plus de 100 entreprises parmi les plus prédominantes et un flux de 13000 visiteurs venant des quatre coins du Royaume.



Pour cette édition, le format adopté est hybride, alors que le thème choisi portera sur :«Sécuriser l’initiative entrepreneuriale : une exigence pour le déploiement du nouveau modèle de développement ».



Leader des salons écoles-entreprises, le Forum EMI-Entreprises présente l’occasion aux étudiants des différentes écoles du Maroc de rencontrer les représentants des plus grandes entreprises nationales et internationales de tous secteurs d’activité : conseil, banque, assurance, BTP, industries, services, télécoms, transports...



De grandes écoles et universités étrangères seront également présentes pour offrir aux étudiants des opportunités de poursuite d’étude.



A noter que des experts en recrutement animeront des ateliers coaching.