24 films en compétition pour les prix du Festival national du film éducatif

02/05/2025

Vingt-quatre films, représentant les différentes Académies régionales d'éducation et de formation du Royaume, sont en lice pour les prix de la 21ème édition du Festival national du film éducatif, qui s’est ouverte lundi à Fès, en présence d’artistes, de critiques de cinéma, de réalisateurs, de producteurs et de cinéphiles.



Les 24 films concourent pour le grand prix et les prix de la mise en scène, du scénario, d’interprétation féminine et d’interprétation masculine.



Le jury de ce festival de trois jours, organisé par l'Académie régionale d'éducation et de formation de Fès-Meknès, est présidé par l'actrice marocaine Kholoud Bettioui et comprend l'acteur Hicham Bahloul, la réalisatrice franco-marocaine Malika Zairi, le scénariste Mohamed Fadel Joumani, et le membre du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, Mohamed Adadi.

Lors de l'ouverture du festival, le court métrage "C’est quoi la Marche Verte ?", produit par le centre cinématographique marocain, a été projeté.



Le directeur général de l'Organisation de la vie scolaire au ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Abdelmoumen Taleb, a souligné que les films éducatifs en particulier, et le cinéma et la culture de l'image en général, dans le monde d'aujourd'hui, en plus d'être un moyen de divertissement, de plaisir et de récréation, influencent la formation de la pensée humaine et la production des valeurs humaines universelles.



Il a ajouté que l'objectif principal du festival est d'intégrer les médias audiovisuels dans le système éducatif, de promouvoir une culture de l'image et de jeter les ponts entre le cinéma et les questions pédagogiques, afin de doter les élèves des compétences nécessaires pour comprendre le langage cinématographique, améliorant ainsi leur réflexion, développant leur sens de la critique et leur permettant d’assimiler les enjeux et les problèmes qui les entourent, qu’ils soient liés à l’environnement scolaire ou à ceux qui se produisent en dehors de cet espace.



M. Taleb a relevé que les films éducatifs et le cinéma en général offrent un grand potentiel pour inculquer aux élèves les meilleures valeurs religieuses, nationales et humanitaires, promouvoir le comportement civique, encourager la créativité et l'innovation et les aider à construire des relations positives à l'intérieur et à l'extérieur de l'environnement scolaire.



De son côté, le directeur de l'AREF de Fès-Meknès, Fouad Arouadi a indiqué que l'organisation de cet événement intervient dans un nouveau contexte marqué par la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme 2022-2026, qui vise à atteindre trois objectifs stratégiques, dont la promotion de l'ouverture et de la citoyenneté, l’augmentation du nombre des élèves bénéficiant d'activités parallèles en faisant de l'école un espace d'ouverture où ces élèves peuvent acquérir les valeurs nationales et universelles, ainsi que le sens de la citoyenneté et la confiance en soi.



Il a ajouté que depuis sa création, le festival a eu un impact positif sur les établissements d'enseignement et l'environnement scolaire en général, à travers l'intérêt accru pour le monde du son et de l'image dans le milieu scolaire et le nombre croissant de clubs de cinéma éducatifs dans les établissements d’enseignement de la région.



Pour sa part, le directeur artistique du festival, Bouchta Machrouaâ, a mis l’accent sur la programmation artistique et culturelle de cette manifestation et la volonté de donner à l'événement une dimension internationale, à travers l’accueil de personnalités éminentes du domaine du cinéma et l’organisation d’un colloque international qui abordera le thème du cinéma et de l'éducation.



Il a souligné que le festival s’ouvre sur de nouveaux espaces en installant un écran géant à la place Bab Boujloud, en plus d'offrir aux étudiants l'opportunité de perfectionner leurs talents artistiques dans des ateliers encadrés par des experts du cinéma.



Le programme du festival, organisé sur le thème "Le film éducatif au service de l’école de qualité", comprend deux ateliers sur les "Principes de base de la mise en scène cinématographique" et les "Techniques d'écriture du scénario".



Une master class sur les "Ciné-clubs scolaires" sera également organisée ainsi qu’un colloque international sur les liens entre le cinéma et l’éducation, réunissant un groupe de chercheurs et de professionnels du cinéma.

Le programme propose aussi des hommages à plusieurs personnalités, dont le talentueux acteur marocain, Mohamed Miftah.