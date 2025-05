23è Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem : L'Australienne Maya Joint remporte son premier titre WTA

27/05/2025

L'Australienne Maya Joint a remporté le premier titre WTA (simple) de sa carrière, en triomphant à la 23è édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, samedi à Rabat.



Venant à bout de la Roumaine Jaqueline Cristian en deux sets, 6-3, 6-2, en finale, la jeune tenniswoman (19 ans), est la première joueuse à remporter son 1er titre sur le circuit pro féminin cette saison.



L’Australienne conclut en beauté un tournoi réussi, dont elle a également remporté le titre du double, vendredi avec la Géorgienne Oksana Kalashnikova, aux dépens du duo italien composé d'Angelica Moratelli et Camilla Rosatello en deux manches, 6-3, 7-5.

Elle s’est imposée en simple au terme d’une finale âprement disputée (malgré le résultat), lors de laquelle elle a dû batailler dur pour chaque point, notamment lors du premier set.



Lors du deuxième set, les choses semblaient plus simples pour l’Australienne, qui a profité de la baisse de régime de Cristian, visiblement saturée physiquement -et mentalement par ricochet- après sa demi-finale marathonienne la veille, face à la Colombienne Camila Osorio, tête de série N°2, qu’elle a remportée 7-6 (8-6), 6-4, 6-4, en un peu plus de trois heures.



Maya Joint, elle, a eu droit à un vendredi tranquille, avec un billet de la finale obtenu en un set, après le retrait de son adversaire en demies, sa compatriote Ajla Tomljanovic, au bout de 42 minutes de jeu seulement. Même sa finale du double n’a duré qu’une heure et une vingtaine de minutes.



“C'était une finale incroyable. Jacqueline a vraiment bien joué. Je pense que nous avons fait un match de haut niveau”, a déclaré Joint à la presse.

“Les conditions étaient très différentes aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent, donc nous avons dû adapter un peu notre style de jeu”, a-t-elle expliqué.



Commentant sa double consécration, elle a indiqué: “c'était vraiment spécial pour moi. Gagner les deux titres (simple et double, Ndlr) dans le même tournoi est tellement rare”.



Avec cette double victoire, Joint entre en effet dans les annales du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem. “C’est la première fois de ce tournoi que nous avons la même vainqueur dans les épreuves simple et double”, affirme le directeur de ce tournoi, Khalid Outaleb.



“Nous sommes fiers de cette finale qui clôture une semaine de tennis au niveau mondial, avec la victoire de Joint, une jeune tenniswoman âgée de 19 ans, à l’avenir prometteur”, a souligné M. Outaleb, saluant la présence massive du public.



Trente des 100 meilleures tenniswomen au monde ont disputé le titre de la 23ème édition, organisée du 17 au 24 mai à l'US cheminots de Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



La 22ème édition avait été remportée par l’Américaine Peyton Stearns. Quant au titre du double, il était revenu à la paire composée des Russes Irina Khromacheva et Yana Sizikova, victorieuses en finale de la Kazakhe Anna Danilina et la Chinoise Yifan Xu.