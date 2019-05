23 certificats négatifs délivrés en mars dernier à Essaouira

Les SARL arrivent en première position suivies des PP

10/05/2019

Le nombre de certificats négatifs délivrés par la délégation provinciale de l’industrie et du commerce d’Essaouira au titre du mois de mars dernier, s’est établi à 23 autorisations contre 28 certificats négatifs durant la même période de l’année écoulée.

Selon le dernier rapport de conjoncture économique établi par ladite délégation, les Sociétés à responsabilité limitée (SARL) arrivent en première position avec 17 certificats négatifs, soit 74% du total, suivies des Personnes physiques (PP) avec 6 certificats négatifs (26%), rapporte la MAP.

Au cours du mois de mars dernier, le nombre des immatriculations au registre du commerce auprès du tribunal de 1ère instance d’Essaouira, a été de l’ordre de 31 contre 29 durant le mois de février dernier, soit 7%, lit-on dans le document.

Et la même source de faire observer que les Sociétés à responsabilité limitée (SARL) arrivent en première position avec 21 immatriculations (68%), suivies des Personnes physiques (PP) avec 10 immatriculations (32%).

S’agissant de la répartition géographique des certificats négatifs délivrés au titre du mois de mars dernier, la ville d’Essaouira s’est adjugé la première position avec 14 certificats négatifs, soit 61% du total, suivie des communes territoriales d’Ounagha, d’Aguerd, Meskala, Akermoud, El Hanchane, et Takoucht, avec 9 certificats négatifs (39%).

A noter également qu’au niveau des secteurs d’activités économiques, le commerce arrive en première position avec 7 certificats négatifs (30%), suivi du tourisme avec 6 certificats négatifs (26%), alors que les secteurs des services, et du bâtiment et travaux publics arrivent en dernière position avec respectivement 5 certificats négatifs chacun, soit 22% chacun.

En termes d’investissements projetés, les créations d’entreprises au titre de mars dernier peuvent générer un montant qui s’élève à 6.810.000,00 DH, dont 19% provient des investissements des étrangers, avec 56 emplois projetés au lieu de 63 au titre du même mois de l’année précédente, ajoute-t-on de même source.

S’agissant des dépôts de marques, modèles et dessins industriels, deux marques ont été déposées en mars dernier dans les secteurs des services et du commerce, précise-t-on.

Au cours de la même période, la Délégation de l’industrie et du commerce d’Essaouira a déclaré avoir délivré 7 certificats négatifs pour la création d’enseignes commerciales, conclut la même source.