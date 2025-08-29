22ème Festival international du film de Marrakech : Le réalisateur oscarisé Bong Joon Ho à la tête du jury

29/08/2025

Le réalisateur sud-coréen, Bong Joon Ho, couronné par les plus grands prix internationaux dont l’Oscar, présidera le jury de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, prévue du 28 novembre au 6 décembre 2025.



Le jury de cette édition décernera l’Étoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition internationale, dédiée à la découverte de cinéastes à travers le monde, indique un communiqué du festival.



"Depuis de nombreuses années, le Festival de Marrakech célèbre et révèle des films d’une grande beauté, porteurs d’un souffle nouveau. Je suis ravi et honoré de faire désormais partie de cette tradition", a déclaré Joon Ho à l’annonce de sa nomination.



"J’ai hâte de partager une expérience cinématographique forte avec le public et de prendre le temps de réfléchir à la véritable valeur du cinéma", a-t-il dit, affirmant que son excitation et enthousiasme "seront plus qu’au rendez-vous dans les salles de Marrakech".



Le réalisateur sud-coréen, distingué par les plus prestigieuses récompenses internationales - de la Palme d’or aux Oscars en passant par les Golden Globes et les Bafta - est entré dans l’Histoire en devenant, avec Parasite, le premier cinéaste non anglophone à remporter l’Oscar du meilleur film.



La présidence de Bong Joon Ho à Marrakech marque la rencontre entre une œuvre visionnaire et un festival qui, depuis plus de vingt ans, fait dialoguer les cinémas du monde entier au cœur du Maroc. Sa présence à la tête du jury s’annonce comme un moment fort, promettant de placer la réflexion sur le rôle du cinéma au centre de cette édition et d’offrir au public marocain et international l’écho d’une œuvre dont l’impact ne cesse de s’élargir.



Bong Joon Ho est né à Daejeon, République de Corée, le 14 septembre 1969. Son dernier film, Mickey 17, sorti au début de l’année, est le huitième long métrage d’une œuvre déjà marquée par des titres majeurs tels que Barking Dog (2000), Memories of Murder (2003), The Host (2006), Mother (2009), Snowpiercer : Le Transperceneige (2013), Okja (2017) et Parasite (2019).

