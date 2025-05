22e anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan : Un heureux événement célébré dans la liesse et l’allégresse

07/05/2025

La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, jeudi, dans la joie et l'allégresse le 22e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, un heureux événement traduisant, comme à l'accoutumée, la dimension réelle de l'attachement indéfectible du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite, garant de l’unité et de la stabilité du Royaume.



Cet anniversaire vient rappeler le souvenir des instants joyeux du jeudi 8 mai 2003, lorsque le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonça la naissance bénie, au Palais Royal à Rabat, d’un garçon que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu baptiser du prénom de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire de Son Auguste Grand-père, feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.



La célébration du 22e anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan renouvelle ainsi l'attachement immuable des Marocains au Glorieux Trône Alaouite à travers le serment d’allégeance les unissant à SM le Roi, Amir Al-Mouminine, défenseur de la foi et garant des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens.



Cet heureux événement est également l'occasion de revenir sur les principales activités de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, qui a notamment présidé, le 21 avril dernier à Mechouar Stinia-Sahrij Souani à Meknès, la cérémonie d'ouverture de la 17e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI sous le thème "Agriculture et monde rural: L'eau au cœur du développement durable".



Sur Hautes Instructions Royales, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR la Princesse Lalla Khadija avaient procédé, le 03 mars, au quartier Bouregreg (arrondissement Youssoufia) à Rabat, au lancement de l'opération nationale "Ramadan 1446", initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan et bénéficiant à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.



Le 21 novembre de l’année dernière et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Son Altesse Royale le Prince Héritier avait reçu, à Casablanca, le Président de la République Populaire de Chine, SEM. Xi Jinping, qui avait effectué une courte visite au Royaume.



Le 5 octobre de la même année, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan avait présidé, au Parc d'expositions Mohammed VI, la finale de la 7e édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, organisée dans le cadre de la quinzième édition du Salon du cheval d’El Jadida.



Par ailleurs, sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, avait reçu, le 23 août, au Palais Royal de Tétouan, les enfants maqdessis participant à la 15e édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.



Le 30 juillet, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan avait présidé à Tétouan un déjeuner offert par le chef du gouvernement, à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.



Le lendemain, Son Altesse Royale avait, sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), reçu, au Cercle Mess Officiers de la Garde Royale à Tétouan, un message de vœux, de fidélité et de loyalisme adressé au Souverain par la famille des FAR à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession de SM le Roi au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.



SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan avait, à cette occasion, reçu les majors de promotion lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires, avant de présider un déjeuner offert par SM le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major général des FAR en l'honneur des personnalités invitées à la cérémonie de prestation de serment de la promotion feue "SAR la Princesse Lalla Latifa".



Le 10 juin, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan avait procédé, à la Commune Lamharza Essahel relevant de la province d’El Jadida, au lancement des travaux de construction de la station de dessalement de l’eau de mer de Casablanca, la plus grande usine du genre en Afrique avec, à terme, une capacité annuelle de production de 300 millions de m3 et une population bénéficiaire estimée à 7,5 millions d’habitants.



Cinq jours auparavant, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, avait, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, présidé, au Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie de la 24e promotion du Cours supérieur de défense et de la 58e promotion du Cours Etat-Major.



Le 02 juin, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan avait présidé, au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es Salam à Rabat, la finale de la 23e édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels "Tbourida", comptant pour le championnat du Maroc.



Le 14 mai, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan avait, sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, présidé, au Cercle Mess Officiers de Rabat, le déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, à l’occasion du 68ème anniversaire de la création des FAR.



En outre, le 28 octobre dernier, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été présent, aux côtés de SAR le Prince Moulay Rachid, de SAR la Princesse Lalla Khadija et de SAR la Princesse Lalla Meryem, à la cérémonie d’accueil officiel, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du Président de la République Française, SEM. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron, qui effectuaient une visite d'Etat dans le Royaume à l'invitation du Souverain.



Le même jour, SAR le Prince Héritier a pris part à la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume du Maroc et la République française, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui était également accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, de SAR la Princesse Lalla Khadija et de SAR la Princesse Lalla Meryem, et le Président français, SEM. Emmanuel Macron, qui était accompagné de son épouse Madame Brigitte Macron.



Le lendemain, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, avait offert un dîner officiel en l'honneur du Président de la République française, SEM. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron.



Son Altesse Royale a, de même, été présent aux côtés de SM le Roi, Amir Al-Mouminine à l’occasion de la veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie et de la prière de l’Aïd Al-Fitr.



Chacune des apparitions publiques de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan vient ainsi perpétuer une longue tradition qui a pour objectif d’initier et de familiariser le Prince Héritier à l’exercice de responsabilités qu’il sera appelé à assumer au sein d’une société qui demeure attachée à ses valeurs et à son identité plurielle.