2024, année la plus chaude jamais enregistrée au Brésil

07/01/2025

Le Brésil a connu en 2024 son année la plus chaude jamais enregistrée, après une période de sécheresse et d'inondations record dans ce pays d'Amérique du Sud que les experts attribuent au réchauffement climatique.



"En 2024, la température moyenne a été de 25,02°C, soit 0,79°C au-dessus de la moyenne historique de la période 1991-2020, de 24,23°C", a annoncé vendredi l'Institut national de météorologie Inmet.



En 2023, le Brésil avait déjà enregistré un nouveau record de température depuis le début de la série de mesures en 1961, avec une moyenne de 24,92°C, soit 0,69°C au-dessus de la moyenne historique, selon l'Inmet.



Les cinq années les plus chaudes du Brésil ont été enregistrées à partir de 2015.

L'Institut météorologique "a constaté une tendance statistiquement significative à l'augmentation des températures au fil des ans, qui peut être associée au changement climatique dû à la hausse de la température mondiale et aux changements environnementaux locaux", a souligné l'organisme.



Une étude scientifique publiée la semaine dernière a mis en garde le Brésil contre une augmentation "alarmante" des catastrophes climatiques entre 2020 et 2023, avec près de deux fois plus d'événements qu'au cours des deux décennies précédentes.



Au cours de ces quatre années, les données officielles font état d'une moyenne annuelle de 4.077 catastrophes climatiques (sécheresses, violentes tempêtes, cyclones, glissements de terrain, etc) dans ce pays, selon l'étude de l'Université fédérale de Sao Paulo.

L'étude a mis en évidence une corrélation entre les catastrophes météorologiques dans le pays et le réchauffement des températures à la surface des océans.



Au niveau mondial, le changement climatique a déclenché des conditions météorologiques extrêmes et de chaleur record en 2024, a alerté lundi l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU (OMM), exhortant le monde à abandonner le "chemin vers la ruine".

La Chine, l'Inde, l'Indonésie, Taïwan et Hong-Kong ont également déclaré cette semaine que 2024 serait l'année la plus chaude depuis des décennies.