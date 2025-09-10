1ère étape Sud du Championnat national de beach soccer à Essaouira

10/09/2025

Le coup d’envoi de la 1ère étape Sud du Championnat national de beach soccer a été donné, lundi à Essaouira, en présence d’un grand nombre d'amateurs de ce sport et de personnalités locales de divers horizons.



Organisée par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), en coordination avec la Ligue nationale de football diversifié (LNFD) et la Ligue régionale Marrakech-Safi de football, cette étape (8-12 septembre) réunit 12 équipes représentant différentes villes et provinces du Sud du Royaume.



Sur la plage de la Cité des alizés, l’Association Sportive Faucon Agadir (ASFA) a livré une prestation de haut niveau, en s’imposant face à l’Ajax Marrakech (ACAM) sur le score de 6 à 1, ouvrant ainsi le bal de cette compétition sous les applaudissements d’un public enthousiaste.



Dans une déclaration à la MAP, le président du comité de beach soccer relevant de la LNFD, Abdelmajid Khanne, a indiqué que cette première étape Sud du Championnat national de beach soccer intervient après la tenue de la première étape Nord à Sidi Rahal (1er-4 septembre), précisant qu'à l’issue de ces deux phases, les trois premières équipes du classement accéderont aux play-offs, tandis que les trois dernières seront reversées au championnat des ligues.



Mettant en avant les efforts conjoints déployés par l’ensemble des partenaires pour assurer le succès de cette manifestation sportive nationale, M. Khanne a également fait observer que cette compétition constitue une plateforme de détection de nouveaux talents susceptibles de renforcer, à terme, les rangs des équipes nationales de beach soccer.



De son côté, Rachid Achaghough, membre du comité d'organisation, a rappelé que cette étape, organisée pour la 3e fois à Essaouira, illustre de manière éloquente l'immense potentiel de la Cité des alizés en matière d'accueil de manifestations sportives d'envergure, ajoutant que l’événement contribue aussi à dynamiser l’animation estivale et à mettre en valeur les atouts naturels et touristiques de la ville.



Il a, en outre, souligné l’importance de l’engagement des acteurs locaux, des autorités et des partenaires institutionnels dans la réussite de ce rendez-vous, qui conforte la place d’Essaouira comme destination privilégiée pour le développement du sport et du tourisme balnéaire.



Après cette escale souirie, l’étape Sud du Championnat national de beach soccer se poursuivra dans les villes d’Agadir, Laâyoune et Dakhla.