1ère édition du Trail international des steppes d'Alfa à Jerada

16/04/2024

La 1ère édition du Trail international des steppes d'Alfa s’est tenue dimanche à la commune de Lebkhata, dans la province de Jerada, avec la participation d’athlètes marocains et étrangers.



Organisé par l’Association d’athlétisme d'Aïn Beni Mathar et le Conseil provincial de Jerada, en partenariat avec l’Agence de l’Oriental et avec le soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cet événement sportif a connu la participation d’environ 450 athlètes hommes et femmes issus de différents clubs d’athlétisme nationaux et étrangers.



La course, dont le coup d’envoi a été donné par le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, s’est étalée sur une distance de 17 km pour la catégorie adultes et 3 km pour la catégorie juniors.

La course de la catégorie adulte (hommes) a été remportée par le coureur kényan Kalipus Lomwal, qui a devancé son compatriote Linkal Oleane, tandis que la dernière marche du podium est revenue à l’athlète marocain Mohamed Talhaoui.



Chez les femmes, c’est la Marocaine Soukaina Atnane qui a décroché la première place, devant ses compatriotes Fatima Arif et Hanane El Bijaoui.



S’agissant des juniors hommes, c’est le trio d’athlètes de l’Association sportive d’athlétisme d'Aïn Beni Mathar, Mohamed Ismaili, Amhed Lahlal et Abdelkader Benaddou, qui a occupé les trois premières marches du podium.

Dans la catégorie des dames juniors, la première place est revenue à Ghizlane Ahmidat, suivie d’Oumaima Otmani et Hanane Lemqadem.



Selon ses organisateurs, cet événement, marqué par des hommages aux champions internationaux Brahim Boutayeb et Khalid Skah, vise à promouvoir l’athlétisme au niveau de la province et à faire connaître ses potentialités touristiques et économiques et ses spécificités socio-culturelles.

Une exposition de produits artisanaux a également été organisée en marge de cette manifestation sportive avec la participation d’artisans locaux.

Divers

Botola Pro D1



La JS Salmi et la Renaissance Zemamra se sont neutralisées (1-1), lundi au stade El Bachir à Mohammedia, en match de la 25ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

La JS Salmi a ouvert le score à la 67è minute grâce à Youssef Limouri, avant que Brahim El Idrissi Bouzidi n'inscrive le but de l'égalisation pour la Renaissance Zemamra à la 82è minute.

Suite à cette rencontre, la JS Sami occupe la 13è place du championnat, ex aequo avec le Chabab Mohammedia, avec 23 points, tandis que la Renaissance Zemamra se maintient à la 9è position avec 31 unités.



Marathon des sables



Les Marocains Rachid El Morabity, Mohamed El Morabity et Aziz Yachou ont remporté, lundi, dans l’ordre, les trois premières places de la deuxième étape du Marathon des sables, courue entre Djbel Tafraout et Djbel El Otfal, près de Ouarzazate (40,8 km).

Les trois coureurs marocains ont signé le même chrono (3h 11min 38sec).

Au classement général, Mohammed El Morabity, sacré neuf fois champion, a conservé sa première place avec 5h 22 min 47sec, devançant son frère Rachid (5h 23min 13sec), tandis que l’autre Marocain Aziz Yachou termine au pied du podium (5h 23min 16sec). Chez les dames, la Marocaine Aziza El Amrany s’est illustrée en s’adjugeant cette deuxième étape en 4h 8min 12sec, consolidant ainsi sa place aux commandes du classement général.

La deuxième place est revenue à sa compatriote Aziza Raji, qui a parcouru cette étape en 4h 28min 34 sec, suivie de la Néerlandaise Adriana Moser (4h 38min 56sec). Mardi, les concurrents avaient rendez-vous avec l’étape la plus longue de la 38ème édition du Marathon des sables, avec départ et arrivée à Djbel El Otfal.