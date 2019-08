1ère édition des marchés itinérants de l'économie sociale et solidaire

28/08/2019

La première édition des marchés itinérants de vente des produits de l'économie sociale et solidaire de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s'invite, du 25 août au 1er septembre, à Tanger sous le thème "L'économie solidaire au service du produit local".

"Ce marché itinérant se veut un moyen de faire connaître les coopératives et les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire afin de promouvoir et commercialiser leur produit local", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le chef de la division des affaires administratives et financières de l'Agence régionale d'exécution des projets (AREP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdellatif El Maataoui.

Organisé par le Conseil de la région en partenariat avec le secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale, ce marché accueille plus de 100 stands sur une superficie de 1.600 m2 afin de mieux faire connaître les produits des associations et des coopératives de la région, a précisé M. El Maataoui.

De son côté, Ali Tabji, conseiller auprès de la présidence du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, chargé de l'économie sociale et solidaire, a souligné que cet événement est l'occasion idoine pour commercialiser les produits de plusieurs associations et permettre l'échange d'expériences entre les différents exposants.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le Conseil de la région, tend à travers ce marché, marqué par la participation de plusieurs coopératives d'artisanat de la région ainsi que d'autres régions du Royaume, à renforcer le développement territorial au sein de la région.

La première édition de ces marchés itinérants, qui s'étend sur l'année 2019 et qui a fait escale dans les villes de Tétouan, M'diq et Al Hoceima, accueille cette fois-ci à Tanger des coopératives et des associations qui oeuvrent dans les métiers de l'artisanat, des produits du terroir, de la phytocosmétique traditionnelle, ainsi que des services.