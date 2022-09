1ère édition de l’Open féminin des clubs de golf à Bouskoura

23/09/2022

La Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) organise ce week-end la 1ère édition de l’Open féminin des clubs sur le parcours du Casa Green Golf à Bouskoura.



Le temps d’un week-end, dans un esprit de fair-play, de convivialité et d’esprit d’équipe, le golf féminin national s’élancera ainsi à la conquête du titre de la première édition de l’Open féminin des clubs dans l’objectif de permettre la promotion du golf féminin et de ses résultats sur la scène internationale, indique jeudi la FRMG dans un communiqué.



Ce ne sont pas moins de 9 équipes qui viendront disputer ce premier open féminin des clubs, à savoir le Royal Golf Anfa Mohammedia, le Royal Golf Dar Es Salam, le Royal Golf Country Club de Tanger, le Tazegzout Golf, le Golf d’Amelkis, le Palm Golf Casablanca, le Royal Golf El Jadida, le Golf Mogador et le Tony Jacklin Casablanca.



Cette première édition de l’Open féminin des clubs connaitra la participation des joueuses du pôle Elite de la Fédération royale marocaine de golf, Intissar Rich, Abir Taibi et Sonia Bayahya qui ont brillé au All African Challenge Trophy (AACT) 2022 disputé du 3 au 8 septembre dernier en Tanzanie en terminant en 2ème position par équipe sans oublier la victoire de la joueuse Intissar Rich en individuel, a précisé la même source.