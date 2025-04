19è édition du Prix Cheikh Zayed du Livre: Deux Marocains primés à Abou Dhabi

09/04/2025

Deux chercheurs marocains Saïd El Aouadi et Latifa Labsir ont été primés du Prix Cheikh Zayed du Livre dans sa 19è édition, ont annoncé mardi les organisateurs.



Saïd El Aouadi a été primé dans la catégorie Arts et études critiques, pour son livre "La nourriture et la parole : Fouilles rhétoriques et culturelles dans le patrimoine arabe", alors que Latifa Labsir a remporté le prix dans la catégorie Littérature pour enfants et jeunes pour son ouvrage "Taïf Sabiba".



En littérature, le prix a été attribué à Hoda Barakat (Liban-France) pour son roman "Hind ou la plus belle femme du monde", alors que dans la section Traduction, l’Italien Marco Di Branco a été distingué pour sa traduction en anglais de l’œuvre Orosius de Paulus Orosius.

Dans la catégorie Contribution au développement des nations, le professeur émirati Mohammed Bechari a été récompensé pour son ouvrage "Le droit de lutter : perspectives sur les droits des femmes musulmanes".



Le chercheur britannique Andrew Peacock a reçu le prix dans la catégorie Culture arabe dans d'autres langues pour son livre "Culture littéraire arabe en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles", tandis que Rasheed Alkhayoun (Irak/Royaume-Uni) a obtenu le prix dans la catégorie Édition de manuscrits arabes, pour son édition critique de l’ouvrage "Nouvelles des femmes".



Par la même occasion, Haruki Murakami, célèbre romancier japonais, a été désigné Personnalité culturelle de l’année pour son œuvre qui a eu un impact littéraire mondial, bien au-delà du Japon, en contribuant au dialogue entre les cultures et les civilisations.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 28 avril à l’initiative du Centre de la langue arabe en marge de la 34e Foire internationale du livre d’Abou Dhabi.



La 19e édition du Prix Cheikh Zayed du Livre a enregistré un nombre important de candidatures avec plus de 4.000 dossiers provenant de 75 pays, dont 20 États arabes.



Bouillon de culture

Prix



L’Institut du monde arabe (IMA) à Paris a annoncé le lancement de l’édition 2025 du Prix de la Littérature Arabe.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’à fin juin pour ce prix créé en 2013 par la Fondation française Jean-Luc Lagardère et l’IMA pour distinguer "la création littéraire issue du monde arabe".



Doté de 8.000 d’euros, le Prix de la Littérature Arabe 2025 promeut « l’œuvre (roman ou recueil de nouvelles) d’un écrivain originaire de la Ligue arabe, auteur d’un ouvrage écrit en arabe et traduit en français (ou directement écrit en français) et publié à compte d’éditeur entre le 1er septembre 2024 et le 30 septembre 2025», indique un communiqué de l’IMA.



« La Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe souhaitent donner une voix aux auteurs arabes en France et promouvoir leurs œuvres dans le paysage culturel français et occidental », explique le communiqué, notant que pour l’édition 2025, le Prix s’attachera à porter « une attention particulière aux œuvres traduites, grâce à une mention (dotée de 2 000 €) attribuée à un traducteur d’une œuvre figurant dans la sélection finale du Prix ».

Les initiateurs invitent les éditeurs qui souhaitent proposer un ouvrage éligible au Prix à présenter leurs candidatures, avant le 30 juin 2025, précisant que la sélection des six à huit ouvrages finalistes sera annoncée début septembre.



Les ouvrages retenus seront départagés par un jury composé d’éminentes personnalités du monde des médias, des arts et de la culture, ainsi que de spécialistes du monde arabe.

En automne 2025, il sera également procédé à la remise du Prix de la littérature arabe des lycéens qui « s’inscrit dans la lignée des engagements de la Fondation Jean-Luc Lagardère, de l’Institut du monde arabe et de l’académie de Versailles en faveur des enjeux d’interculturalité et dans leur volonté d’accompagner les jeunes dans la construction d’un regard sur l’altérité et sur les différentes cultures du monde», ajoute la même source.



Pour la troisième édition de ce Prix, doté de 4.000 €, des élèves de lycées généraux, technologiques et professionnels de l’académie de Versailles seront amenés à voter pour leur ouvrage préféré parmi la sélection finale.



Parallèlement, les lycéens seront invités à participer à des travaux de lecture, d’écriture et à des rencontres avec les auteurs, conclut le communiqué.