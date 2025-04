17ème SIAM : OCP Nutricrops, Arvalis, Intercéréales et l'UM6P s’allient pour une gestion durable des sols

24/04/2025

OCP Nutricrops, Arvalis, Intercéréales et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont annoncé, mercredi à Meknès, la signature d’un contrat de collaboration scientifique et technique, pour promouvoir une nutrition raisonnée des plantes et une gestion durable des sols face au changement climatique.



Signé en marge de la 17ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), ce partenariat s’inscrit dans la continuité du mémorandum d’entente signé en octobre 2024, qui avait jeté les bases d’une coopération autour de la recherche agronomique, de la nutrition, de la santé des sols et de l’adaptation au changement climatique, indique un communiqué conjoint.



Une alliance au service de solutions agronomiques durables



Cette collaboration, qui marque une étape structurante vers la co-construction de solutions fondées sur la science, en phase avec les réalités du terrain, prévoit la mise en œuvre d’expérimentations, le développement d’outils d’aide à la décision, ainsi que l’élaboration de recommandations communes pour une fertilisation raisonnée, conciliant performance agronomique et exigence environnementale, rapporte la MAP.



Un programme de recherche de trois ans (2025–2028) est ainsi lancé, autour de trois axes, à savoir des essais agronomiques en France, en station et en conditions réelles d’exploitation, l’élaboration de plans de fertilisation personnalisés, basés sur des critères scientifiques ainsi que la création de contenus pédagogiques pour faciliter l’appropriation des résultats par les agriculteurs.



Le programme repose sur les principes des "4R" (le bon nutriment, à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit) et une gestion différenciée des éléments nutritifs. Cette approche permet de répondre avec précision aux besoins des plantes, de limiter les pertes, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité nutritionnelle des récoltes, tout en soutenant la productivité.



Restaurer la santé des sols pour renforcer la résilience agricole



La santé des sols est au cœur de la durabilité agricole. Les quatre institutions partenaires s’engagent à promouvoir des pratiques capables d’améliorer durablement la fertilité des sols, et leur capacité à faire face aux aléas climatiques.



Ainsi, le programme entend réduire les émissions liées à des pratiques de fertilisation non adaptées, en proposant des alternatives scientifiquement fondées, mesurables, et compatibles avec les réalités économiques des agriculteurs.



Les résultats de ces travaux seront progressivement transférés sur le terrain via des dispositifs de démonstration et des actions de formation, pour en faciliter l’adoption à grande échelle.



En s’appuyant sur une approche scientifique rigoureuse et des solutions adaptées, cette collaboration contribue concrètement à une agriculture durable (Objectif de développement durable -ODD- 13), productive et résiliente (ODD 2).



Un socle scientifique commun entre l’Europe et l’Afrique



Cette alliance s’inscrit pleinement dans la stratégie internationale d’OCP Nutricrops, acteur mondial de la nutrition des plantes et de la santé des sols.



En collaborant avec des acteurs majeurs du monde agricole européen, l’entreprise marocaine affirme sa volonté de contribuer à l’émergence d’un référentiel scientifique commun entre le Nord et le Sud au service de la souveraineté alimentaire, de la compétitivité agricole, de la nutrition et de l’adaptation au changement climatique.



OCP Nutricrops est une filiale du Groupe OCP dédiée au développement de solutions de nutrition des sols et des plantes pour répondre aux défis mondiaux de la production alimentaire et de la durabilité.

Organisme de recherche appliquée agricole, Arvalis, en France, est le plus grand et le premier référent technique pour les grandes cultures.



De son côté, Intercéréales est l’interprofession représentative en France des céréales qui réunit tous les acteurs économiques de la filière : la production, la collecte/commercialisation et les acteurs de la première transformation.