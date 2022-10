170 artistes et 14 concerts d'exception pour fêter le retour des Andalousies Atlantiques

21/10/2022

"Ils sont venus, ils sont tous là ...", rien de mieux que ce cri du cœur ne peut exprimer l’émotion et la joie que ressentent les milliers de mélomanes qui s’apprêtent à rejoindre Essaouira, du 27 au 29 octobre, pour renouer avec le Festival des Andalousies Atlantiques après une parenthèse de 3 ans, Covid oblige.



Et quelles retrouvailles : 170 artistes, 14 concerts, 3 scènes et un programme qui sera cette année encore signé du sceau de l’exception pour faire de cette édition 2022, un millésime qui fera date, lit-on dans un communiqué de l’Association Essaouira-Mogador, organisatrice de cet événement de haute facture.



Exception marocaine et partitions écrites "façon souirie" pour ce rendez-vous unique au monde où des centaines de Musulmans et de Juifs, mais pas seulement, font le choix de se retrouver pour le bonheur d’être ensemble, de chanter, de s’écouter et de débattre ensemble.



Et d’enchaîner que c’est cela l’école marocaine, c’est cela "l’esprit d’Essaouira", disait le grand Edgar Morin exprimant son émotion en redécouvrant cette capillarité judéo-musulmane enracinée dans la profondeur d’une histoire marocaine multiséculaire.



"Une émotion qu’Essaouira a le talent d’incarner par la grâce du +Matrouz+, cette broderie musicale qui fait alterner arabe et hébreu, melhoun et chgouri, flamenco et +Ala+, le temps d’un festival à nul autre pareil", souligne le communiqué.



Au programme cette année, le grand maestro Omar Metioui avec son orchestre «Rawafid» qui accueille Elad Levi et ses musiciens, icônes incontestées de la scène juive de la musique arabo-andalouse, poursuit la même source.



Invité également, Gusto, un autre chanteur et musicien, qui sera présent pour la première fois à Essaouira, interprétera à sa façon les plus belles pages du répertoire de la chanson populaire judéo-arabe, comme le feront, au fil des concerts, Abir El Abed, Zainab Afailal et bien évidemment comme chaque année la grande diva Raymonde El Bidaouia et Abderrahim Souiri, incarnation emblématique de l’école souirie de la musique arabo-andalouse, une école qui depuis des siècles a rayonné au Maroc et bien loin de nos frontières.



Particulièrement riche en temps forts, cette édition 2022 "nous fera retrouver le groupe légendaire des +Hapiyout+, ces troubadours juifs du Tafilalet très attendus et dont le concert souiri en 2018 a été partagé sur les réseaux sociaux par des millions de mélomanes", poursuit-on.



"C’est dans ce registre de l’émotion qu’il faut aussi inscrire cette première à laquelle nous convie Essaouira cette année avec, après minuit, une soirée singulière qui va faire se rencontrer les traditions soufie, musulmane et juive. Une rencontre pour une soirée de +Baqqachot+ et de +Amdahs+ mêlant l’arabe et l’hébreu que nous devons aux paytanims de l’ensemble +Matrouz+ et aux chantres de la troupe +Al Anouar Al Mohamadia+", relève l’Association.



Et de préciser que d’autres premières sont au programme, Mor Karbasi, la nouvelle étoile du répertoire séfarade qui montera sur scène avec Zora Tanirt, interprète engagée et talentueuse du patrimoine amazigh.



Seront également présents à Essaouira le Quartetoukan qui parcourt les scènes du monde pour chanter le dialogue israélo-palestinien, ainsi que le groupe Afalkay, né à Essaouira, invitera Soukaina Fahsi pour un kaléidoscope très spécial qui fera alterner, façon souirie, le jazz, le flamenco, le chgouri et bien sûr le répertoire gnaoui.



"Last but not least, c’est Essaouira qui aura cette année le privilège et la chance de recevoir pour la première fois au Maroc, le +Grand Ballet Flamenco de Andalucia+, la formation la plus prestigieuse de l’Andalousie qui se produira à Essaouira grâce à la générosité et à l’engagement souiri du gouvernement régional de l’Andalousie", font savoir les organisateurs.



Enfin, "nous nous quitterons avec un concert de clôture d’anthologie qui a fait le pari de nous faire revivre les pages les plus emblématiques et les plus populaires du patrimoine musical judéo-arabe au fil d’une programmation inspirée par la très grande richesse du patrimoine spirituel et musical d’Essaouira, celui des Zaouias comme celui des Gnaouas, celui du Rzoun comme celui du Malhoun", se réjouit l’Association.



"Bref, un véritable feu d’artifice pour revisiter et saluer comme il se doit ce rendez-vous souiri de tous les talents, de toutes les promesses et de tous les possibles", conclut la même source.