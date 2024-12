16ème Sun Festival de Marrakech : Le concours de chant "Cover Contest", un tremplin pour les jeunes talents

20/12/2024

Temps fort de la 16ème édition du Sun Festival de Marrakech, le concours "Cover Contest" organisé, mercredi, se veut un tremplin pour les jeunes talents, amateurs de musique et de chant, afin de se frayer un chemin vers la réussite d’une carrière professionnelle.



Cette initiative des organisateurs de ce rendez-vous annuel (25 novembre - 21 décembre), porté par l'Association MarocK'Jeunes, a offert l'opportunité à une vingtaine de candidats finalistes de cette compétition de revisiter des titres devant un jury de professionnels, tout en y apportant leur touche artistique personnelle.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mounir Aznail, président de l'Association MarocK'Jeunes, a indiqué que cette manifestation culturelle tend à encourager les jeunes issus de Marrakech et des différentes régions du Royaume, en mettant à leur disposition une plateforme appropriée pour faire étalage de leurs talents en musique et chant.



Cette compétition qui constitue le temps fort de chaque édition de cet évènement permet la découverte de trois jeunes à qui sont décernés aussi des prix consistant en du matériel musical (home studio) ou encore la prise en charge de la production d'un single, relevant que le festival connaît l'organisation de diverses activités, dont des spectacles et soirées artistiques, ainsi que des ateliers de formation.



Pour sa part, la directrice artistique du festival, Khadija Zizaoui, a mis en exergue la diversité des activités au menu de cette édition 2024, soulignant que le "Cover Contest" se veut une véritable plateforme d'expression artistique, tout en leur assurant l’accompagnement et l’appui nécessaires.



Outre les prix qui leur sont décernés à l’issue de la compétition, les lauréats sont invités au cours de l'édition suivante à partager la scène avec des artistes de renom, marocains et étrangers, qui animent les diverses soirées du festival, a-t-elle précisé.



De son côté, DJ Van, membre du jury de cette compétition, s'est félicité de ce genre d'initiatives qui offrent l'occasion aux jeunes d'exprimer leur talent, passant en revue les principaux critères adoptés pour départager les candidats de ce concours, notamment la voix, le talent et la touche artistique personnelle apportée au titre interprété.



Au terme de cette compétition, il a été procédé à la remise des prix aux trois lauréats de cette édition, qui bénéficieront également de l'accompagnement et du soutien de l’association pour forger leur carrière professionnelle.



Autres moments forts de cette édition : le «Sun Fest'Lab» qui constitue un véritable laboratoire artistique visant à initier les jeunes à toutes les étapes de la production artistique moderne, et le «SunFest’Visual Art» qui consiste en des installations d’art digital et des performances d’une grande technicité, sublimant l’événement par une dimension visuelle immersive.



Quant au Sun Fest’Souk, installé autour de la scène principale à la Place du 16 Novembre, il constitue une plateforme dédiée aux jeunes artistes et porteurs de projets culturels, offrant aussi aux créateurs un espace pour présenter leurs productions et interagir avec un public passionné.



En parallèle, des actions sociales sont menées, notamment des collectes de sang, des visites solidaires et des initiatives en faveur des enfants en situation précaire, avec la participation active d’artistes.



Cette édition met à l’honneur des manifestations artistiques telles que des expositions de peinture et de photographie, des concerts de musiques actuelles, des conférences enrichissantes, ainsi que des résidences et formations artistiques.



Dans un esprit d’ouverture et de diversité, le Sun Festival accueille des artistes venus des quatre coins du globe. Entre musique, arts visuels, design numérique et performances graphiques, cette édition se veut un véritable voyage artistique et culturel.



Initié en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication (département de la Culture), le Conseil communal de Marrakech, le Conseil de la région Marrakech-Safi et d’autres institutions, le Sun Festival National (du 25 novembre au 21 décembre), s’inscrit dans une dynamique culturelle mettant en avant la jeunesse et la diversité artistique, avec un programme riche et varié qui s’étendra sur plusieurs lieux emblématiques de la Cité ocre.



Fidèle à l’esprit communautaire d’union et de partage, le festival illustre une volonté forte de promouvoir la culture et l’épanouissement des jeunes à travers des activités socioculturelles diverses.



Avec une ambition renouvelée, le Sun Festival de Marrakech conforte, au fil des éditions, sa notoriété en tant que vitrine culturelle de la jeunesse marocaine et plateforme d’échanges internationaux, tout en invitant le public à une immersion totale dans l’art contemporain, l’expression musicale et les réflexions sociétales.