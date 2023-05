15ème édition du SIAM. Grande affluence du grand public

09/05/2023

Après les professionnels, qui ont pu faire des transactions et commandes lors de ce 15ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), le grand public a commencé à affluer massivement pour découvrir les différents produits exposés dans les 1.376 stands de ce salon qui marque son retour après trois ans d'arrêt.



Dès l'ouverture des portes au grand public, le SIAM 2023 a commencé à connaître une grande affluence des Meknassis ainsi que d’autres Marocains et étrangers venus nombreux découvrir les richesses agricoles du Royaume et du monde.



Les enfants marquent également leur présence, surtout au pôle élevage, l’unique pavillon "vivant" du Salon, qui attire leur attention et les émerveille via les différents animaux et espèces exposés, représentatifs de l’élevage marocain.



Les visiteurs sont aussi fascinés par les produits du terroir, regroupés dans un pôle dédié aux coopératives et associations de tout le Royaume, dont les productions sont certifiées par des labels ou par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).



Cet espace qui rassemble la richesse des terroirs, matrice et marqueur fort de l’identité territoriale, et symbole de fierté, constitue le centre d’une dynamique commerciale intense. Il offre aussi un véritable voyage à travers le Maroc par les sens, les couleurs, les odeurs et les goûts.



Parmi les pôles les plus visités également, il y a celui du machinisme qui constitue, à lui seul, un véritable Salon, rassemblant une quantité impressionnante de machines et d’équipements liés à l’exploitation agricole.



Durant 5 jours, ce salon, érigé à la place Sahrij Souani, sur une superficie de 18 ha, dont 11 couverts, devient le théâtre d’une forte dynamique commerciale, où les ventes et les achats sont stimulés par des promotions spéciales SIAM, ainsi que par la grande diversité de produits proposés. De plus, les agriculteurs peuvent bénéficier sur place des mesures d’accompagnement et de financement proposées.



D’autres pôles ornent aussi cette grand-messe internationale de l’agriculture, notamment ceux de produits, agro-fourniture, nature et vie, élevage, régions, international et des sponsors et institutionnels.



Cette édition, marquée par la participation de plus de 68 pays, abrite, pour la première fois, le Pavillon "Village Start-up", un nouveau pôle mis en place à l'initiative du commissariat général du Salon et qui accueille une trentaine de start-up nationales et internationales autour d’un programme alliant tables rondes, conférences et démonstrations immersives.



Le SIAM a su, dès ses premières éditions, s'inscrire dans le calendrier des rendez-vous incontournables de l'agriculture, aussi bien au niveau national, continental qu'international.

Un engouement partagé par les acteurs du marché à l'international, mais aussi sur le plan national, chaque année plus nombreux à répondre présent et qui contribuent à faire de chaque année une édition record.



Une progression chiffrée, mais également et surtout, qualitative soulignée par l'identité unique du Salon et sa vocation particulière à la croisée des chemins de l'information, de la mise en relation, et du benchmarking, et que vient parfaire un programme scientifique de haut niveau.