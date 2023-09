15è édition du Forum international MEDays

Du 15 au 18 novembre à Tanger

08/09/2023

La 15è édition du Forum international MEDays se tiendra, du 15 au 18 novembre à Tanger, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



"Polycrise, Polymonde" sera la thématique transversale proposée à la communauté d’intervenants et de participants réunis cette année à Tanger, à travers la cinquantaine de sessions au programme du Forum MEDays 2023, indique un communiqué de l'Institut Amadeus, initiateur de cet événement.



Cette édition traitera des multiples crises et des enjeux complexes auxquels le monde est confronté, afin de pouvoir mettre en lumière des pistes de réflexion à même d’apporter des réponses innovantes, multidimensionnelles et adaptées pour faire face aux problématiques de l'ère actuelle, faisant ainsi, une nouvelle fois, du Forum MEDays une plateforme de solutions et d’expertises croisées d’envergure internationale.



"Au diapason de la politique étrangère du Royaume portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, résolument audacieuse, volontariste et dynamique, le Forum MEDays, fortement attaché à son identité Sud, est une conférence de dimension globale et un réel rendez-vous d’envergure mondiale", explique la même source.



Parce qu’il porte les voix des Suds, le positionnement du "Forum du Sud" en fait un évènement unique et apprécié, autour duquel les pays du Sud se retrouvent pour partager leurs expériences nationales et régionales, afin d’affirmer leurs positions indépendantes et souveraines dans un monde multipolarisé.



Le Forum MEDays, considéré comme l’un des évènements géostratégiques phares en Afrique et dans le Monde arabe, réunira de nouveau, à l’occasion de sa 15è édition, plus de 200 intervenants de très haut niveau, parmi lesquels des chefs d’Etat et de gouvernement, des décideurs politiques, des prix Nobel, des chefs de grandes entreprises internationales et des personnalités internationales de premier plan, autour de plus de 5.000 participants, venus de plus d’une centaine de pays.