150 films au Festival International du cinéma d’auteur de Rabat

18/10/2024

La capitale du Royaume abrite, du 08 au 16 novembre prochain, la 29ème édition du Festival international du cinéma d’auteur de Rabat, qui sera marquée par la présentation de plus de 150 films internationaux, dont quatre premières mondiales.



Ce festival renforce la position de la capitale du Royaume du Maroc comme centre culturel et cinématographique, alliant tradition et modernité, tout en mettant en avant le cinéma d’auteur, qui aborde des questions humaines et sociales à travers une vision artistique novatrice, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Erigé en espace de tolérance et d'échange culturel, cet événement phare reflète l’engagement du Royaume à utiliser le cinéma comme un moyen d’expression artistique et de communication interculturelle.



Le jury de cette édition réunit une élite de créateurs cinématographiques internationaux, renforçant ainsi le statut du festival sur la scène mondiale, ajoute la même source, notant que le jury sera présidé par le réalisateur philippin de renommée mondiale, Brillante Mendoza, et sera composé de personnalités éminentes du monde cinématographique, notamment la productrice et distributrice marocaine Asma Graimiche, la productrice tunisienne Dorra Bouchoucha, et le critique de cinéma canadien Michel Coulombe.



Il comprendra également la réalisatrice indienne Rintu Thomas, le producteur et réalisateur turc Can Caraçoglu, le réalisateur jordanien Mohammad Al Huski et la réalisatrice kazakhe Gulnara Sarasenova.



S’agissant du jury des courts métrages, il sera composé du réalisateur jordanien Murad Abu Al Eish, de la réalisatrice kazakhe Olga Korotko, et du réalisateur omanais Rashid Al-Yafi.

Pour ce qui est du jury de la Fédération internationale des critiques de cinéma (FIPRESCI), il comprendra Viera Langerová de Slovaquie, Ruggero Calich de Turquie et Abdelali Maazouz du Maroc.



Outre les projections de films internationaux, le festival organisera des tables rondes et des débats pour discuter des enjeux contemporains du cinéma mondial, outre des master class qui seront également offertes par des réalisateurs et producteurs de renommée internationale. De même, des hommages seront rendus à des personnalités nationales et internationales de divers horizons pour leur professionnalisme et leurs contributions au cinéma.