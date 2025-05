15 longs métrages en lice au FICAK

14/05/2025

Quinze films représentant 12 pays seront en lice pour décrocher les prix de la compétition officielle des longs métrages à la 25ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) qui se tiendra du 21 au 28 juin prochains sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Il s'agit de "Radia" de la réalisatrice marocaine Khoula Assebab Benomar, "Empreintes du vent" de Layla Triqui (Maroc), "Dakar Casa" d’Ahmed Boulane (Maroc), "Le pont" de Walid Mattar (Tunisie), "Story of the fall" de Karim Makram de l'Egypte, “Cinéma de minuit” de Mazen Lotfy (Egypte), “Black tea” d’Abderrahmane Sissako (Mauritanie), “The village next to paradise” de Harawe Mo (Somalie), et “Warassa / héritage” d’Aaron Padacke Zegoube (Tchad), a indiqué la Fondation du FICAK dans un communiqué.



Concourent également à cette compétition, “Mikoko/ élévation” d’Angela Aquereburu (Togo), “Umungani” de Jean Kwezi (Rwanda), “Nkinzi” de Rehema Nanfuka (Uganda), “Sanko, le rêve de Dieu” de Fousseyni Maiga du Mali, “Demba” du réalisateur sénégalais Mamadou Dia et “Ça suffit !” d’Alimata Ouedraogo représentant le Burkina Faso, selon la même source.



Selon les organisateurs, la 25ème édition sera marquée par la remise de six prix dans cette catégorie, à savoir le Grand Prix du festival baptisé Ousmane Sembene, le Prix du jury "Nour Eddine Saïl", le Prix de la mise en scène au nom du cinéaste burkinabé "Idrissa Ouedraogo", le Prix du scénario au nom de l'écrivain, journaliste et critique de cinéma égyptien "Samir Farid", le Prix du premier Rôle féminin au nom de l'actrice marocaine "Amina Rachid" et le Prix du premier Rôle masculin au nom de "Mohamed Bastaoui".



La 25ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga sera organisée sous le thème "Du griot à l'algorithme, le cinéma évolue", l'occasion de plonger le public dans l’univers croisé du 7e art et de l’intelligence artificielle.



Cette édition dont la Mauritanie sera l’invitée d’honneur prévoit l’organisation d’une conférence sur le lien entre cinéma et intelligence artificielle dans le but d’appréhender les transformations profondes qui façonnent le monde.



Le jury de la compétition officielle de longs métrages sera composé de cinq membres internationaux et celui de la compétition des courts-métrages comptera trois membres internationaux.



Le FICAK, dont la première édition remonte à 1977, est considéré comme étant l’un des festivals de cinéma les plus anciens au Maroc et le troisième festival du film africain à l’échelle du continent.