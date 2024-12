15% des entreprises sont dirigées par des femmes

Entrepreneuriat féminin

25/12/2024

La directrice exécutive de l'Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME), Amal Idrissi, a indiqué, lundi à Casablanca, que seulement 15% des entreprises au Maroc sont dirigées par des femmes, un chiffre qui reste stable depuis 2020.



S'exprimant lors d'un point de presse dédié à la présentation du rapport de l'OMTPME pour la période 2022-2023, Mme Idrissi a souligné que l'étude menée, qui a comparé les données de 2023 (373.835 entreprises) à celles de 2022 (344.563 entreprises), met en lumière les inégalités de genre persistantes, notamment en matière d'accès au crédit bancaire.



Elle a précisé, dans ce sillage, que seules 14,6% des entreprises dirigées par des femmes accèdent au crédit bancaire, et que leur part dans l’encours total des crédits bancaires ne dépasse pas 11,3%.



Sur le plan régional, elle a relevé que 17,6% des entreprises sont dirigées par des femmes dans la région de Marrakech-Safi, contre 16,6% à Rabat-Salé-Kenitra et 15,6% à Casablanca-Settat, des taux qui dépassent légèrement la moyenne nationale. A l'inverse, les régions de Béni Mellal-Khénifra et de l’Oriental affichent des parts autour de 10%, a-t-elle fait savoir.



Et de noter que l’entrepreneuriat féminin occupe une place notable dans certains secteurs, avec une forte présence dans la santé humaine et l’action sociale (40%), ainsi que dans les services, notamment la coiffure et les soins de beauté (30%), et l’enseignement (30%), rapporte la MAP.



En revanche, les secteurs des transports et entreposage, des industries extractives et de la construction affichent des taux plus faibles, inférieurs à 10%, selon Mme Idrissi. S’agissant de l'évolution des créations et dissolutions d'entreprises entre 2017 et 2023, elle révèle, selon elle, une dynamique contrastée dans le paysage entrepreneurial marocain, marqué en particulier par une hausse significative du nombre de créations d'entreprises, atteignant 96.442 en 2023, soit une augmentation de 20% par rapport à 2017.



Mme Idrissi a, en outre, fait remarquer que cette croissance se distingue notamment par une prépondérance des microentreprises, qui représentent 99% des créations, poursuivant que les secteurs de l'information, de la communication, des activités immobilières, de la santé humaine et de l'action sociale ont enregistré des niveaux de création supérieurs à ceux observés avant la pandémie.



Et de poursuivre que l'impact de la crise sanitaire et de la reprise économique a affecté de manière inégale les différentes tailles d'entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont été particulièrement touchées, et leur résilience a été mise à l'épreuve par un environnement de marché défavorable, avec un taux de dissolution plus élevé dans certaines régions comme Souss-Massa, Fès-Meknès et Marrakech-Safi.



Ces régions ont observé une évolution plus prononcée des dissolutions, contrastant avec des zones comme Tanger-Tétouan-Al Hoceima, où les créations d'entreprises ont progressé de manière remarquable, ( 74% dans cette région).



Au niveau sectoriel, certains domaines ont enregistré des performances exceptionnelles, avec des secteurs comme les activités spécialisées, scientifiques et techniques affichant une progression annuelle impressionnante de leur valeur ajoutée (VA), dépassant les 50% entre 2017 et 2023, a-t-elle dit.



De plus, a-t-elle enchaîné, les secteurs du commerce, de l'industrie manufacturière et de la construction restent les plus dominants en termes de chiffre d'affaires (CA), représentant près de 72% du total du CA des entreprises.



Elle a, à cet effet, cité le secteur du commerce qui a connu une légère baisse de sa part de marché, passant de 35,2% en 2017 à 34,1% en 2023, tandis que l'industrie manufacturière a vu sa part augmenter, bien qu'à un rythme modéré.



En termes d'emploi, les TPME, représentant 73% des salariés, ont vu leur rythme de croissance de l'emploi passer de 8,7% avant la pandémie à 6% après la crise sanitaire, a précisé Mme Idrissi, ajoutant que certaines régions, comme Souss-Massa, Marrakech-Safi et l'Oriental, ont enregistré une progression des effectifs, tandis que Casablanca-Settat a connu un ralentissement, malgré sa part de 32,1% des TPME et 38,3% de l'effectif total en 2023.



Dans ce sens, elle a évoqué le secteur tertiaire qui a continué de croître, représentant 66,5% de l'emploi total des entreprises, contre 62,2% en 2017.

Le rapport annuel de l’OMTPME présente la situation démographique, économique et financière du tissu entrepreneurial marocain.



Cette édition met particulièrement l'accent sur l’évolution de l’emploi dans un contexte post-Covid, inclut des indicateurs sur les auto-entrepreneurs et présente les résultats d’une étude sur l’entrepreneuriat féminin.