14 entreprises élues “Service client de l'année”

29/10/2019

Quatorze entreprises ont été primées récemment à Casablanca, lors de la 3ème édition de l'Election du "Service client de l'année Maroc", un événement indépendant qui récompense les entreprises disposant de la relation client la plus performante.

Les entreprises récompensées peuvent désormais se prévaloir de ce signe de valorisation client sur leurs différents supports de communication internes et externes pendant une durée d'une année, jusqu'au 31 septembre 2020.

Pour décrocher cette prestigieuse distinction, les entreprises ont été soumises à des tests clients mystères pendant 12 semaines (juin-août 2018). Les tests ont été organisés par Baromètre Service Client Maroc et réalisés par Kantar TNS et Approche client.

En effet, rapporte la MAP, chacune des entreprises volontairement participantes a été soumise à plusieurs tests selon la technique du client mystère. Il s'agit, au total, de 105 appels téléphoniques, 10 visites physiques, 30 emails et/ou formulaires de contact et 15 navigations Internet sur PC, smartphones et tablettes.

Les entreprises ont été testées principalement sur des scénarii avant vente sur une moyenne de 15 critères allant de l'accueil à la prise de congé. Dans chaque catégorie, la société qui a la note la plus élevée a reçu le prix "Elu service client de l'année Maroc". La note minimale pour être éligible étant de 11,5/20.

Les 14 entreprises vainqueurs de cette édition sont le groupe BMCE Bank Of Africa dans la catégorie "Banque", Orange (Opérateur Telecom), Bank Al-Tamweel Wa Al-Inma (Banque participative), AXA Assurance, Amendis ("Fournisseur d'énergie"), Palmeraie développement (Promotion immobilière), Islahate (Réparation de smartphones et tablettes), Bosch (Electroménager), ALD Automotive (Location de véhicule longue durée), Hyundai (Automobile), Total Maroc (Services aux automobilistes), Wafacash (Moyens de paiement et transfert d'argent), Samsung (Electronique grand public) et Electroplanet (Distribution de produits techniques).

"Lors de cette 3ème édition, nous avons constaté un véritable engouement pour la question de l'amélioration de la relation client", a dit Ghali Kettani, directeur associé de l'Election du service client de l'année Maroc, lors de la cérémonie de remise des prix.

M. Kettani s'est félicité de la variété des domaines que touche ce label, notant que la participation à l'Election du service client de l'année Maroc a un effet positif sur les entreprises qui essayent au fil des éditions de consolider leurs acquis et de se mobiliser en faveur d'une meilleure qualité de la relation client.