13ème édition du Festival international du film de Dakhla

06/06/2025

La 13ème édition du Festival international du film de Dakhla, se tiendra du 14 au 20 juin 2025, avec la participation d'une pléiade de stars et professionnels du cinéma national et international.



Organisée par l'Association pour l'animation culturelle et artistique des provinces du Sud, cette manifestation se veut une occasion pour enrichir la scène cinématographique nationale et continentale en s'ouvrant au cinéma mondial, souligne un communiqué de l'association initiatrice de cet événement culturel.



Cette grand-messe cinématographique qui réunira une multitude de réalisateurs et de producteurs, mettra à l'honneur le réalisateur Ladj Ly, la réalisatrice Maryam Touzani et l'artiste Latifa Ahrrare, tandis qu'une section spéciale sera consacrée au cinéma français.



La 13ème édition du Festival connaîtra la participation de 18 longs et courts métrages en compétitions officielle, représentant le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, le Cap-Vert, le Burkina Faso, le Congo, le Cameroun, le Tchad, la France, la Turquie, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Arabie saoudite, la Palestine, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Tunisie et le pays hôte, le Maroc, précise la même source.



Présidé par le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté, le jury de la compétition des longs métrages est composé de la réalisatrice saoudienne, Reem Al Bayyat, l'actrice marocaine, Nadia Kounda, le réalisateur français, Gaël Morel et le réalisateur palestinien, Rashid Masharawi.



Pour ce qui est de la compétition des courts-métrages, le jury de la compétition sera présidé par le critique égyptien Ahmed Shawky, et comprendra l'actrice marocaine, Sahar Seddeki et l'actrice ivoirienne, Lauraine Koffi.



Par ailleurs, la plateforme "Dakhla Project" accueille, cette année, 10 projets de films de réalisateurs émergents du Maroc, d’Afrique et du Moyen-Orient. Le jury de la plateforme comprend la productrice, Dora Bouchoucha de Tunisie, la productrice, Jana Wehbe du Liban, le scénariste, Kessen Tall de la Mauritanie et la productrice, Lamia Chraibi du Maroc.

Cette plateforme a pour objectif de créer un espace de rencontres, de formation et de promotion, et d'apporter un soutien financier à ces projets.



Dans le cadre des activités parallèles de cet évènement figurent des séminaires et rencontres artistiques, et des ateliers de formation pour les jeunes, ainsi que deux master classes seront animées par le réalisateur marocain, Nabil Ayouch et le scénariste et réalisateur français, Jacques Fieschi.



En outre, sont prévues des projections des dernières productions cinématographiques nationales et des projections de films pour enfants.