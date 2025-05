13ème édition du Festival international d’Assa du cinéma et du Sahara

02/05/2025

La 13e édition du Festival international d’Assa du cinéma et du Sahara aura lieu du 9 au 12 mai, à l’initiative de l’Association Assa du Festival du cinéma et du théâtre.



Cette manifestation culturelle, dont le cinéma palestinien sera l’invité d’honneur, verra la participation de 24 films marocains et internationaux, dont 20 courts-métrages et 4 documentaires portant sur l’histoire et l’espace sahraoui hassani.



Ces films concourront dans la compétition internationale pour le Grand Prix "Ksar Assa", le Prix du jury, le Prix de la réalisation, ainsi que les Prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice.



La présidence du jury international des films sera assurée par le producteur et réalisateur Nour-Eddine Lakhmari, accompagné du critique cinématographique Ameur Cherki, du réalisateur et producteur Moulay Taieb Bouhanana, de la réalisatrice Alya Touir, et du réalisateur et scénariste émirati Abdullah Al-Junaibi.



Le jury des films documentaires sera, quant à lui, présidé par le producteur et réalisateur Mohamed Fadel El Joumani, avec à ses côtés le réalisateur palestinien Mohammed Khamis et l’artiste Noura El Oiltiti.



Le festival comprendra également un concours de scénario, dont le jury sera présidé par le critique cinématographique Abdenabi Dachine, accompagné du réalisateur Mohamed Hafidi et de la journaliste et écrivaine Fatima Abounaji.



Le programme de cette édition prévoit aussi des projections de films, un colloque sur "le cinéma et les causes humanitaires", des rencontres autour de la réalité de la production et du tournage dans le Sahara, ainsi que des ateliers de formation au profit des étudiants, élèves, passionnés et professionnels des établissements de formation.



Outre une exposition d’arts plastiques, cet événement culturel majeur sera également marqué par la présentation et la signature de nouvelles publications, ainsi que par des hommages à des figures artistiques nationales et internationales.



Cette édition est organisée avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM), de la province, du conseil provincial et de la commune d'Assa-Zag et de la région de Guelmim-Oued Noun, en partenariat notamment avec la Direction régionale de la culture et le secrétariat d'Etat chargé de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.