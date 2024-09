13ème édition des Journées cinématographiques des Doukkala à El Jadida

30/09/2024

La 13ème édition des Journées cinématographiques des Doukkala, organisées par l'Association Breija des arts et cultures, se tiendra du 10 au 13 octobre à El Jadida, sous le thème "Cinéma et enfance".



Cet événement promet d’être riche en expériences captivantes et découvertes, en mettant en avant l'importance du cinéma comme vecteur de transmission des valeurs entre générations, ont souligné les organisateurs lors d’un point de presse tenu samedi à El Jadida.



Intervenant à cette occasion, le président de l’Association Breija des arts et cultures et directeur du festival, Khalid Khoudari, a précisé que cette édition inclura une sélection de films pour enfants, dont 90% sont des productions récentes, faisant savoir que la cérémonie d’ouverture, qui se déroulera au théâtre Saïd Afifi, rendra hommage au cinéaste marocain Rabie Kati et sera marquée par la projection du long-métrage "Fez Summer 55" d’Abdelhaï Laraki.



M. Khoudari a noté que le programme prévoit également des ateliers de formation, des master class animées par Rabie Kati et d'autres scénaristes de renom, ainsi que la projection de deux films d'animation français pour enfants, sortis en 2023.



Outre les séances de cinéma, cette édition mettra à l’honneur le cinéma tunisien et célébrera certains cinéastes marocains, tout en organisant des visites de monuments historiques d’El Jadida pour les invités. Alors que la cérémonie de clôture de ce festival sera ponctuée par la projection du film "Majid".



Parallèlement aux projections, deux conférences thématiques seront organisées : "Le cinéma et l’enfance" et "Les enjeux de l’écriture du scénario dans le cinéma marocain", animées par l'Association marocaine des scénaristes.



Anne Belgued, directrice de l’Institut français d’El Jadida, partenaire du festival, a souligné que cet événement culturel illustre la volonté commune de célébrer non seulement le cinéma comme un art universel, mais aussi son pouvoir de toucher les cœurs à travers les yeux des plus jeunes. Elle a également affirmé que ce festival revêt une importance capitale pour le rayonnement de la culture cinématographique à El Jadida.



Elle a indiqué que l’Institut français participe à cet événement avec trois films, réaffirmant ainsi son engagement à promouvoir le cinéma comme un vecteur privilégié de transmission des valeurs culturelles et sociales.