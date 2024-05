13ème but d’En-Nesyri en Liga

06/05/2024

L'international marocain Youssef En-Nesyri a retrouvé sa vitesse de croisière lors des dernières journées du championnat espagnol de football en inscrivant, dimanche, un nouveau but lors de la victoire du FC Séville contre Grenade (3-0).



Dans un match comptant pour la 34ème journée de la Liga, l’attaquant de 26 ans a doublé la mise à la 51ème minute sur une passe d’Ocampos.



Auparavant, Acuna avait ouvert le score pour les locaux après 10 minutes de jeu, alors que Lukebakio a inscrit le 3ème but à la 80ème minute pour confirmer la supériorité des Sévillans.



Grâce à ce but, En-Nesyri se hisse à la neuvième place du classement des buteurs de la Liga avec 13 réalisations à la hauteur de Griezmann et Vinicius Junior.

La victoire contre Grenade a permis au FC Séville de s’éloigner de la zone dangereuse, consolidant sa 12ème place avec 41 points, alors que Grenade reste 19ème avec 21 unités.