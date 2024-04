12ème but d’En-Nesyri en Liga

L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire du FC Séville, a inscrit, lundi soir, son 12ème but au championnat espagnol cette saison.

En-Nesyri, 26 ans, a contribué à la victoire de son équipe (2-1) contre Majorque en marquant un but et en offrant une passe décisive.



L’international marocain a ainsi donné l’avantage aux Sévillans à la 61ème minute sur une passe de Suso avant de participer à la deuxième réalisation inscrite par Romero (75ème minute).

Avec cette nouvelle réalisation, En-Nesyri est 11ème dans la liste des buteurs du championnat espagnol à 6 buts de l’Ukrainien Dovbyk, attaquant de Gérone.



La victoire contre Majorque a permis au FC Séville de s’éloigner de la zone dangereuse, consolidant sa 12ème place avec 37 points, alors que Majorque reste 16ème avec 31 unités.