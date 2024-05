12ème Festival national des arts d'Ahwach à Ouarzazate

08/05/2024

La 12ème édition du Festival national des arts d'Ahwach aura lieu, du 24 au 26 mai courant à Ouarzazate, sous le thème "Les arts d'Ahwach aux rythmes du monde", annoncent mardi les organisateurs.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur la richesse culturelle de la région et d'œuvrer à la préservation et à la valorisation du patrimoine immatériel en s'ouvrant sur l'environnement régional, national et international, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Cette édition, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, se caractérise par "l'adoption d'un concept artistique et créatif qui vise à mettre en exergue la diversité des arts d'Ahwach en termes de lien avec tous les aspects de la vie humaine à différentes occasions à travers des présentations artistiques sur différentes places d’Ouarzazate".



Les aspects festifs de cet art seront mis en exergue à travers une conception scénographique et une charge culturelle, patrimoniale et artistique qui mélange ce qui est authentiquement traditionnel avec ce qui est moderne, souligne le communiqué, ajoutant que cette édition verra la participation honorifique de groupes patrimoniaux internationaux et nationaux.



Le programme de cet événement artistique, qui devrait attirer un large public, prévoit un carnaval des arts d'Ahwach, des soirées musicales, une exposition sur les arts traditionnels et l’artisanat, des ateliers thématiques sur l'enseignement des arts d'Ahwach et un colloque intellectuel sur les arts d'Ahwach qui verra la participation d’un parterre de chercheurs et d’experts.



Selon les organisateurs, cette manifestation annuelle est aussi une occasion de mettre en valeur les potentialités importantes de la région dans les domaines du patrimoine, du tourisme, du cinéma, des oasis, de la biodiversité et de l'artisanat.



Ce festival sera organisé en partenariat avec l'Association "Ouarzazate Events", la préfecture de la province d’Ouarzazate, le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, le Conseil provincial d’Ouarzazate, le Conseil régional du tourisme de Drâa-Tafilalet et le Conseil provincial du tourisme d’Ouarzazate.