120 jours immergé sous l'eau dans une capsule, un Allemand bat le record Guinness

26/01/2025

L'Allemand Rüdiger Koch, 59 ans, a battu vendredi le record du monde Guinness de longévité sous l'eau, sans dépressurisation, après avoir passé 120 jours à 11 mètres de profondeur dans une capsule de 30m2 au large des côtes du Panama.



Le précédent record était détenu par l'Américain Joseph Dituri, qui a passé 100 jours dans une cabine immergée dans un lac de Floride. "Cela a été une grande aventure et maintenant que c'est fini, je regrette presque (d'être sorti), j'ai vraiment apprécié le temps passé ici", a déclaré M. Koch à l'AFP quelques minutes avant de quitter la capsule dans laquelle il vivait, dans la mer des Caraïbes, depuis le 26 septembre.



"C'est magnifique quand les choses se calment, qu'il fait nuit et que la mer brille, c'est impossible à décrire, il faut le vivre soi-même", a-t-il ajouté à propos de la vue sous-marine à travers le hublot de la capsule.



A sa sortie, il a plongé dans la mer pour son premier bain depuis 120 jours, où un bateau l'a récupéré et l'a ramené sur le continent, où il a été accueilli en fête. Rüdiger Koch, ingénieur en aérospatiale, a vécu dans une capsule sous-marine rattachée à une maison perchée sur un cylindre métallique au-dessus des eaux, à 15 minutes de bateau des côtes de Puerto Lindo, sur la côte nord du Panama. C'est par un étroit escalier en colimaçon dans le creux du cylindre que l'on atteint la capsule sous-marine à 11 mètres de profondeur, par lequel M. Koch récupérait ses repas.



Dans son 30 M2 habitable, il disposait de lit, toilettes, télévision, ordinateur, vélo d'appartement et ventilateurs. La connexion internet était établie via liaison satellite et des panneaux solaires en surface lui assuraient la fourniture d'électricité. Il avait un générateur de secours, mais pas de douche. Deux horloges numériques lui indiquaient le temps déjà passé, et celui qui lui restait à tenir bon pour gagner son pari. Quatre caméras l'ont filmé en permanence pour s'assurer de son état de santé et qu'il ne remontait pas en surface.



Ce record "est certainement l'un des plus extravagants" et a nécessité "pas mal de travail", a déclaré à l'AFP Susana Reyes, adjudicatrice officielle du Guinness World Records. "Nous avions besoin de témoins qui surveillaient et vérifiaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant plus de 120 jours, et cette vérification a été l'un des grands défis de ce record", a-t-elle ajouté.



L'AFP avait rencontré M. Koch début décembre 2024, à mi-chemin dans son aventure. Son associé Grant Romundt, avec lequel il a fondé une entreprise et construit trois maisons sur l'eau de ce type dans cette zone des Caraïbes panaméennes, avait expliqué s'être "lancé dans cette quête du Guinness World Records pour montrer au monde qu'on peut innover et vivre sous l'eau".