11ème édition du Forum national des cafés littéraires

29/02/2024

Le coup d'envoi de la 11ème édition du Forum national des cafés littéraires a été donné, vendredi à Rabat, à l'initiative du Réseau des cafés littéraires, sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication-département de la Culture.



Ce Forum, qui s’est tenu jusqu'au 25 février, a connu la participation des coordinateurs des cafés culturels et littéraires relevant du Réseau, qui sont au nombre de 35 cafés littéraires, en plus des artistes, poètes et intellectuels.



A cette occasion, le président du Réseau des cafés littéraires, Noureddine Akchani, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ce Forum annuel vise à contribuer au rayonnement de l'action culturelle au Royaume en général et à mettre en avant le rôle des cafés littéraires, notant que ces espaces culturels attirent aujourd'hui un nombre important d'intellectuels et d'artistes.



M. Akchani a également fait savoir que le Réseau des cafés littéraires au Maroc constitue un cadre culturel national unique en son genre dans le monde arabe, précisant qu'il œuvre à sceller des partenariats avec des acteurs culturels internationaux.



Pour sa part, le membre du bureau du Réseau des cafés littéraires au Maroc, Boualam Hamdouni, a affirmé que cette rencontre, qui constitue une occasion renouvelée pour échanger les idées et les expériences, s'inscrit dans l'objectif général du Réseau pour le rapprochement de la culture du citoyen.



Le programme de cette édition comprenait une exposition des arts plastiques, une soirée artistique avec la participation de groupes musicaux de l'art de "Issawa" et du "Malhoun", et une rencontre sur "Les cafés littéraires, trait d'union entre les forgerons des mots et leurs consommateurs", ainsi qu'une lecture dans l'ouvrage "Edward Wadie Saïd: une révolution de la pensée critique", d’Adil Al Qarib.



Le Réseau des cafés culturels au Maroc a été créé en juin 2015 dans le but de favoriser des espaces qui peuvent contribuer au rayonnement culturel et littéraire dans toutes les régions du Maroc.