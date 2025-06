113ème Conférence internationale du travail : Participation distinguée du Maroc à plusieurs égards

04/06/2025

La 113ème session de la Conférence internationale du travail (CIT) se tient du 2 au 13 juin à Genève, avec une participation "distinguée du Maroc à plusieurs égards", traduisant l'engagement du Royaume dans les activités et la stratégie de l'Organisation internationale du travail (OIT), a affirmé l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations unies à Genève, Omar Zniber.



Représenté à cette grand-messe mondiale du travail par une forte délégation tripartite comprenant le gouvernement, le patronat et les syndicats, le Maroc “va se distinguer à plusieurs égards”, a assuré M. Zniber dans une déclaration à la MAP.



Il a affirmé que le Maroc est “impliqué très fortement” dans les activités et la stratégie de l'OIT, citant trois volets majeurs qui sont le Sommet du développement social, qui se tiendra en novembre prochain à Doha, la 6ème Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, prévue l’année prochaine au Maroc et la Coalition mondiale pour la justice sociale, dans le cadre de laquelle le Maroc joue un rôle très important.



Concernant le Sommet du développement social, M. Zniber a souligné que "le Maroc joue un rôle fondamental dans la préparation de la déclaration politique de ce sommet au niveau de New York".



Il a rappelé, à cet égard, que le Bureau international du travail (BIT) se positionne dans le cadre de sa résolution pour conduire un mécanisme de suivi veillant à l’application des engagements contenus dans la déclaration politique du Sommet de Doha.



Evoquant la 6è Conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants, il a relevé le rôle majeur joué par le Maroc en tant que pays hôte des travaux de ladite Conférence pour sensibiliser et engager les Etats membres contre cette problématique majeure qui touche plus de 160 millions d'enfants dans le monde.



Il a saisi l’occasion pour mettre en exergue les avancées réalisées par le Maroc, notamment via l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) et les efforts déployés en matière de lutte contre le travail des enfants.



S’agissant du rôle du Maroc dans le développement de la Coalition mondiale pour la justice sociale, M. Zniber a noté que “compte tenu de ses progrès en matière de protection sociale, le Royaume est en mesure de contribuer significativement à cette coalition, qui rassemble Etats, secteur privé, universités et académies, pour trouver des solutions mondiales à travers la coopération internationale en vue de généraliser la couverture sociale”.



L’ambassadeur n’a pas manqué de mettre en exergue la récente visite du directeur général de l’OIT, Gilbert Houngbo, au Maroc, qui lui a permis de prendre connaissance des développements fondamentaux qui s’y réalisent, notamment la politique du développement social et le nouveau modèle de développement, initiés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Au cours de cette visite, M. Houngbo a rencontré les partenaires sociaux (le patronat et les syndicats) et les autorités gouvernementales et visité divers sites, ce qui lui a permis de voir comment le Maroc “applique rigoureusement les normes de l'organisation dans son engagement avec celle-ci”, a-t-il ajouté.



Revenant sur l’ouverture de la 113ème CIT, qui a été marquée par la présentation du rapport soumis par le directeur général à la Conférence, M. Zniber a dit partager le constat de M. Houngbo quant au contexte international qui pose beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de l'économie, du commerce mondial et des questions de développement, ainsi que les menaces qui pèsent sur l'ensemble du système multilatéral.



Il s’est fait aussi l’écho d’un récent rapport de l’OIT faisant état d’une chute significative de création d’emplois en 2025, ainsi qu’un autre démontrant l’impact de plus en plus évident de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Il en ressort notamment que 25% des emplois dans le monde sont menacés ou exposés à des transformations par l’intelligence artificielle générative.



A noter que la 113e CIT, qui devrait connaître la participation de 6000 délégués issus des 187 pays membres de l’OIT), offre une plateforme de discussion approfondie et d'échange de vues sur trois principales thématiques que sont la protection contre les dangers biologiques en milieu de travail; le travail décent dans l’économie des plateformes; et la lutte contre l’informalité et la promotion des transitions vers la formalité.



La délégation marocaine comprend de hauts représentants du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, du Travail et des Compétences et de la Mission permanente du Royaume auprès de l’ONU-Genève. Côté partenaires sociaux, le Maroc est représenté par des délégations de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de trois centrales syndicales que sont l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) et la Confédération démocratique du travail.