10ème édition du Festival international des arts et de la culture “Eté des Oudayas ”

22/07/2022

La 10ème édition du Festival international des arts et de la culture "Eté des Oudayas" se déroulera du 27 au 30 juillet à la corniche de Bouregreg, dans le cadre des festivités de la Fête du Trône.



Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec le Comité national de la musique (membre du CIM, partenaire officiel de l'Unesco) et le soutien de la wilaya de Rabat-Salé-Kenitra, cette édition sera inaugurée par une grande exposition à "Bab El Kébir" avec la participation d’une pléiade d’artistes de renom, indique un communiqué des organisateurs. Il s'agit notamment de Mohamed Aachati, Hayat Kadiri Hassani, Abdeslem Azdem, Azzedine Hachimi Idrissi, Licer Touria, Nouzha Bennani, Monjia Chakroun, Mohamed Amine Benyoussef, Laila Benhalima, Amal El Fellah et Abdelmalik Boumlik.



L’ouverture du festival sera animée par le musicien Hassan Kadmiri qui recevra le Trophée du Festival, poursuit la même source, notant que les deux chanteuses Fatine Hilal Bik et Fatima Zahra Laaroussi prendront également part à cette cérémonie, accompagnées par l’Orchestre Ismailia de la musique moderne, dirigée par Montassir Hmala.



Au programme de ce festival figurent aussi la musique et le chant amazighs, avec le groupe "Oudadenest", qui sera honoré par le prix "La Fibule d’or", et le groupe du rock "Aghroomers", précise le communiqué, ajoutant que le Maâlem gnaoui Hamid El Kasri recevra lors de la 3ème journée du Festival le prix "Al Farabi".



Le public aura également rendez-vous avec l’artiste tunisienne Imen Cherif, qui sera récompensée par le Prix "Hassan Megri", selon les organisateurs qui soulignent que cette édition sera aussi marquée par la célébration de Rabat en tant que capitale africaine de la culture, sous les rythmes et danses africains.